賣不動！中國5月土地出讓收入創10年新低

▲房市冰封及美關稅夾擊，中國土地賣不動，賣地收入暴跌。（示意圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

外媒指出，中國房地產市場持續疲弱，導致土地出讓收入降至近十年新低，迫使當局加大支出力道以提振經濟，但也使預算赤字不斷擴大。

根據《新加坡聯合早報》引述外電報導，中國財政部20日公布資料顯示，今年5月土地出讓收入較去年同期減少14.6%，降至1941億元人民幣（約新台幣7764億元），創下2015年5月以來最低紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這也使中國今年前五個月政府總收入縮水至11.2兆元人民幣。

報導分析，土地銷售下滑突顯房市不振對經濟造成拖累，而美方提高對中出口關稅，更加重地方財政壓力，讓地方政府在以投資帶動經濟方面的能力受限。

高盛經濟學家王立升指出，該行仍預期中國全年土地出讓收入可能進一步下降5%到10%，房市建設與投資表現尚未見到落底跡象。

同時，中國官方正以三年來最快的步調擴大財政支出，藉此刺激成長，包括加大消費品以舊換新補貼力度。今年1至5月財政總支出已達14.5兆元，導致財政赤字攀升至3.3兆元。

王立升預估，官方下半年將加碼支出，藉此紓解部分產業的通縮壓力，並提振市場信心。他並表示，雖然政府可能在年內調整預算安排，但由於上半年經濟增速有望超過5%，因此該議題短期內尚不迫切。