南台灣土地公獲利創史上新高　蔡天贊：2因素不發股利

▲京城建設（2524）今（26）日舉行股東會，去年營收為92.83億元，創下有史以來營收新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

京城建設（2524）26日舉行股東會，去年營收為92.83億元，創下有史以來營收新高，相對2023年營收，年增2.63倍，EPS（每股純益）7.67元也是歷史新高，會中通過不發放股利。董事長蔡天贊表示，保留的現金將用於資金運用，包括進一步的庫藏股、土地收購計畫。

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▲京城建設董事長蔡天贊表示，雖然信用管制仍持續，1~6月營收超過25億元。（圖／記者張雅雲攝）

京城建設26日舉行股東會，過程平順，蔡天贊表示，雖然信用管制仍持續，1~6月營收超過25億元，尤其台積電南下，會帶來上下游許多產業及公司陸續進駐，預計會再有更好的成績。

蔡天贊會後受訪時透露，隨著台積電及相關產業持續進駐高雄，南部地區的經濟發展潛力顯著，高雄的產業環境持續向好，預期將成為全台經濟成果最亮眼的地區之一，對於整體經營環境持審慎樂觀態度，認為儘管外界預估央行鬆綁速度可能放慢，但高雄的產業動能將帶來穩健的成長機會。

▲京城建設今年主要由「京城新世界」完工入帳貢獻獲利。（圖／記者張雅雲攝）

京城去年營收92.83億元，比2023年的25.5億元，年增2.63倍，營收創有史以來新高，至於EPS（每股純益）也是大幅成長，達7.67元，獲利也是創新高，相較2023年的1.2元，有5.39倍的漲幅，會中通過不配發股利，這也是連續第7年未發放股利。而京城上次發放股利，已是2018年曾發放過2元現金股利。

針對不發放股利，蔡天贊表示，今年未配發股利保留的帳上資金將用於靈活的資金運用，包括進一步的庫藏股收購計畫。蔡天贊透露，近期陸續已買回3957張庫藏股，並表示：「若股價表現不佳，我們將視情況繼續回購庫藏股，以穩定市場信心。」蔡天贊強調，庫藏股策略將視市場狀況調整，以保護股東權益。

▲明年將有農16「裕國街」案公開，採成屋銷售。（圖／記者張雅雲攝）

對未來是否持續購入土地，蔡天贊表示，視政府政策鬆綁程度及市場狀況而定。蔡天贊說：「會審慎評估市場機會，若條件合適，將繼續尋求優質土地資產，擴大公司布局。」

年份 營收 (億元) 每股稅後純益 (元) 現金股利 2024 92.83 7.67 - 2023 25.53 1.20 - 2022 33.84 2.73 - 2021 66.57 4.54 - 2020 86.67 4.48 -

▲京城建設近年營收、股利。（ETtoday製表）

京城建設發言人周敬恆表示，今年京城在房地產市況相對不好的上半年，表現平穩，主要受「京城新世界」完工入帳貢獻獲利。今年下半年無新案完工、也無新推案，營收主要以「京城天贊」、「美術皇居」、「馥之森」的餘屋，以及新完工的「京城新世界」為主，合計可供銷售入帳的新屋總銷近百億元。

而明年將有農16「裕國街」案公開，採成屋銷售，至於萬眾矚目的美術館特區安藤忠雄案，蔡天贊透露，今年即將要開工，開賣時間則未透露。

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