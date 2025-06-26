電梯困人3大原因揭密　AI維保技術助降風險40%

▲通力臺灣董事總經理劉繼然相當看好國內電梯產業發展。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

近年新建工地大鬧「電梯荒」，顯示過去幾年建照量大，電梯產能供不應求。另外，電梯最受到民眾關注的議題之一，就是安全，業者統計困人事件的前3大主因，分別為門系統、控制系統、轎廂故障，而若透過智慧預測性維保服務，可精準識別並預警潛在風險。

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新建工地大缺電梯，近1~2年來許多建商、營造廠都抱怨「等不到電梯」，甚至是工程都到最後尾聲了，電梯廠商還沒來搭建完成，變成延後交屋的主要原因之一。

通力臺灣董事總經理劉繼然表示：「由於前幾年建照請照量大，電梯廠商負荷不了，目前台灣電梯呈現強烈的供不應求，像我們就收到不少個案轉單，請我們接手。」

劉繼然表示：「雖然電梯產業具景氣循環特性，新建工程量下滑時，需求也自然下降，但仍相當看好台灣的電梯產業，尤其是超高大樓、商辦對高階電梯的強烈需求。」

另外，劉繼然指出：「資料顯示2024台灣建築物屋齡超過30年者占50~60%，由此推估台灣電梯使用年限超過15年者約占40~50%，再加上高樓林立，電梯需求數量逐年攀升，預測台灣電梯市場規模在2030年將逾新台幣365億元。」

電梯最受到民眾關注的議題之一，就是安全。通力統計，造成電梯困人事件的前3大主因，分別為門系統、控制系統、轎廂故障。

▲電梯困人故障發生比例。（圖／通力電梯提供）

劉繼然表示：「相較於過去只能等問題發生後才能處理的傳統維保模式，24/7AI智慧預測性維保服務，可透過即時監測與AI演算，精準識別並預警潛在風險，有8成的問題可被有效解決，同時節省管理者的時間與金錢。」

劉繼然透露：「24/7AI智慧預測性維保服務，助客戶將人員被困風險降低約40%、設備故障率減少55%，單次故障的平均處理時間也縮短約55%，大幅優化維保品質與乘客體驗。」

事實上，全球已有超過170萬台電梯享有通力的服務，遍及70多個國家，全球前20高的建築物中就有4成與通力合作，而在台灣的代表作將是正在興建的「台北雙星」，導入94台通力電梯，其中32台為雙層智慧電梯，從1樓直達68樓僅需34秒。

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