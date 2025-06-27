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元利四季莊園：與自然共生的市心型造鎮大案

▲▼元利四季莊園,木柵,元利建設,捷運南環段,李天鐸,自然,大樹。（圖／元利四季莊園提供）

▲「元利四季莊園」為近年來首都圈罕見的市心型造鎮大案，加上豐富綠意更顯珍稀。（圖為電腦模擬3D情境示意圖／元利四季莊園提供）

房產中心／綜合報導

位於機能薈萃木柵路一段的「元利四季莊園」，為元利建設醞釀多年的集團鉅作。面積高達12,000坪的基地，不僅與12,600坪木柵公園地界相連，10.8公頃仙跡岩登山步道入口也近在咫尺；加上距離興建中的捷運南環段Y4站約500米，非尖峰時段平均15分鐘即能開車抵達信義大安所在的大東區生活圈，是近年來極罕見擁有大尺度、全街廓、高機能、高綠覆的市心型造鎮大案。

與自然對話的21世紀居住空間

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執掌個案全區擘劃的靈魂人物李天鐸建築師，視周邊富饒的生態為最大瑰寶，因此設計核心精神之一，正是「把自然帶進來」。他強調：「21世紀的都市居住空間跟建築，不再是用玻璃、石頭牆把人隔開，這個時代，需要與自然做一個對話跟連結，在『元利四季莊園』，這件事做到了。」

事實上，台北市人口密度約每平方公里9,070人，為全台榜首，若再扣除山區等人跡罕至處的面積，真實情況將更為稠密。在緊湊、沒有空隙的城市環境，李天鐸直取基地的萬坪尺度去蘊蓄留白空間，將仙跡岩、木柵公園的蓊鬱清曠帶進留白處，從而釋放城市過載（overload）的稠穰擁擠、找回人類嚮往的呼吸感，讓社區每個日常，都能徜徉在深刻的自然韻味中。

住宅量體退縮於邊界　創造生活綠帶極大化

全社區共有10座建築，包括8棟住宅建築、1棟獨立休閒會館、1棟迎賓門廳。佈局上，李天鐸讓建築群沿著基地周長配置，除了能有效拉開棟距、減少8棟住宅的相互干擾，也能創造最高的外部自然連結性。當量體退縮至社區邊界，就能涵養最大的內庭綠帶再與木柵公園迤邐貫連，接著和周邊的山色交融映襯。就像李天鐸所闡述的概念：「建築立體化，讓佔據地面的空間就能極小化，退縮則使自然與生活空間極大化，而這些讓出來的底層空間，可以全部交付自然。」

▲▼元利四季莊園,木柵,元利建設,捷運南環段,李天鐸,自然,大樹。（圖／元利四季莊園提供）

▲8棟住宅建築沿著基地邊界佈局，藉此讓出最大的底層空間，創造綠意龍蔥的內庭。（圖為電腦模擬3D情境示意圖／元利四季莊園提供）

至於居家賞景上，除了用清玻璃、大開窗來消弭建築的內外邊界，從室內就能縱情眺覽山、樹、園三者交織出的連綿綠意；其次，舉凡會所棟、門廳棟，以及大型的簷廊空間這三個低樓層部分，也在屋頂處施以最大的綠化，達到李天鐸口中：「當8棟住宅群完成的時候，可以想見從高處往地面鳥瞰，將會是大量植栽編織出的城市綠毯。」

▲▼元利四季莊園,木柵,元利建設,捷運南環段,李天鐸,自然,大樹。（圖／元利四季莊園提供）

▲位於中低層的公設會館、門廳棟等，屋頂都施以綠化，讓鳥瞰視野綠意盎然。（圖為電腦模擬3D情境示意圖／元利四季莊園提供）

懸挑屋簷結構　摹寫大樹下生活

在「元利四季莊園」，李天鐸用樹來演繹建築群像，並採用木頭色格柵等輕質語彙，溫柔地將量體植入場域，形成和諧共融的地景化效果。整體來看，建築本體為抽象的大樹，從側面可翫賞格柵猶如樹皮的紋理質地；正面兩側則探出屋簷和簷廊，猶如樹幹向外伸展的枒杈，如此從頂樓一路延伸至地面，書寫出連貫的空間語境。

李天鐸解釋：「建築是一棵虛化的樹，庭院裡則有屬於自然的真實大樹。虛與實的樹在這個空間交織，形塑出特殊的生活情味，並把人帶回自然。」尤其是地面層的寬深大簷廊，人穿梭其中彷彿在翳薈樹林間行走，形成一種在大樹下生活、被大樹所保護的親切感，也回應著「元利四季莊園」棲居自然的場所精神。

▲▼元利四季莊園,木柵,元利建設,捷運南環段,李天鐸,自然,大樹。（圖／元利四季莊園提供）

▲以「大樹」概念演繹的建築洋溢自然感，懸挑結構則帶來大樹下的意境。（圖為電腦模擬3D情境示意圖／元利四季莊園提供）

【元利四季莊園 個案資訊】
❒ 坪數規劃｜43．52．58．72坪
❒ 預約專線｜02 2936 5888
❒ 接待會館｜木柵路一段290號．中山小學旁
❒ 官方網站｜http://8sms.tw/SeasonVillage
❒ 建築代銷｜新聯昌廣告股份有限公司



 

關鍵字：元利四季莊園木柵元利建設捷運南環段李天鐸自然大樹

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