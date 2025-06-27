北市社宅招租！「萬華安居」開箱　卓榮泰：留5%給婚育戶

▲萬華安居三房型以3萬8610元- 3萬9140元招租。（圖／國家住都中心）

文／中央社

行政院長卓榮泰25日前往北市「萬華安居」社宅參觀，並再度談及內政部正規劃婚育宅政策。知情官員指出，呼應婚育宅政策，「萬華安居」社宅保留5%名額給婚育戶，不過租金可能還是按社宅標準收費。

台北市萬華區「萬華安居」社宅中的婚育戶申請資格為，距申請日前2年內登記結婚且未離婚，或申請日前育有學齡前（尚未就讀國小）子女、或懷孕等。

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國家住宅及都市更新中心興建的中央社會住宅，包含「萬華安居」在內的首波4案、共1470戶社會住宅已開放民眾申請入住，包括卓榮泰、內政部長劉世芳、民進黨立委吳沛憶、國家住都中心董事長花敬群、國土署長吳欣修等人25日前往「萬華安居」社會住宅，實際檢視社宅品質。

卓榮泰致詞時表示，社宅品質真的很好，每個房間相當明亮寬敞。任何社宅從找地點、找團隊、興建到完成，是漫長艱辛的催生過程，據花敬群報告，社宅招租數量會在2027年、2028年逐漸進入到高峰，會有更多與更好品質的社宅提供給需要居住的人，包括年輕人、出外就業就學者等，也會有一定的保障比例給社會弱勢、警消人員。

卓榮泰指出，內政部還在研議婚育宅要擴大到什麼程度，希望鼓勵願意生小孩的人來結婚生小孩，政府在租金上還有更優惠補助，只要人民有需求，政府就一定站在政策最前端。

他表示，這棟社宅涵蓋資訊管理、入門安全管理與先進的地震感知，像在地震1小時內就可以知道大樓結構哪裡出現問題、與如何進行事後補強等，就像健保資料庫一樣，以新科技管理大樓安全系統，這也是老舊社區或建物無法達到的。

▲萬華安居一房型以1萬6410元-2萬2090元。（圖／國家住都中心）

卓榮泰表示，這棟建築在綠建築、智慧建築屢屢獲獎，還導入預鑄工程，提升建築安全與效率。此外，經過立委與里長一直要求，才設有閱覽室，讓孩子有更多學習與交流。希望新社宅的管理知識等也能擴散，將附近較舊建物也能做一些更全面的管理翻新，大家付出一點點改善成本，享受新科技，就能賦予老社區新生命。

針對傳出萬華安居社宅申請爆量問題，花敬群接受媒體聯訪時說，從6月9日到昨天為止，共有2426件申請案，大約超過名額8倍，轉換成中簽率大約只剩12%；以台北市過去經驗，中籤率約在5%、也就是約20倍。但因為萬華安居還有約2週的申請時間，因此有可能朝約20倍方向邁進，民眾對社宅期待和需求數量真的很高。

花敬群也說，5月已公布第2季社宅共1470戶，現在正在招租中，預計7月20日會辦第3季社宅招租記者會，屆時應該會有超過1700戶社宅公告招租，第4季預計應有近1400戶社宅會在10月公告，預計未來3年半應該會有超過4萬6000戶社宅完工招租，會持續開記者會公布。