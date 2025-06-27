買房信心創58個月新低　孫振義：自住客最佳買點浮現

▲根據消費者信心指數（CCI）數據，「購買房地產時機」指標創下近58個月以來的新低紀錄。（圖／資料照）

記者陳筱惠／綜合報導

面對信用管制引發民怨，央行仍嚴控不動產授信，在政策變動有限下，後續的交易量也不易放大，根據消費者信心指數（CCI）數據，「購買房地產時機」指標已連續4個月落在100以下的悲觀區間，創下近58個月以來的新低紀錄。

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根據國立中央大學台灣經濟發展研究中心發佈最新消費者信心指數（CCI），與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標，2025年6月調查結果為94.62點，與上月相較下降0.57點，連續4個月落在100以下的悲觀區間，也讓指標創下近58個月以來的新低紀錄。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示：「下半年的市場展望，依然是『多空互見，交雜拉扯』的局面。美國關稅戰、國內的產業發展及資金流量、下半年美國有機會啟動降息循環，台灣央行的利率政策是否跟進美國的調整腳步，都是房市的重要觀察指標。」

另外，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「因限貸令產生的買賣拉鋸，也將屆滿1年，部分供給量大的地區，受銷售表現明顯放緩影響，賣方心態都略有鬆動，據此預估，下半年房市的議價空間將進一步拉大，也讓負擔能力無虞、勇於危機入市的消費者，更有機會掌握議價優勢撿到好物件。」

對此，政大地政系教授孫振義表示：「購屋信心不看好，以政府角色來說，剛好滿足讓房市炒作氣氛降溫的原則，以官方來說這現象非常好，畢竟過去3~5年房價大漲，跟房價匹配的兩個指標，所得與通膨，遠超過房價漲幅比例。」

近年房價高漲讓市場失衡，年輕世代購房壓力加劇，房市降溫是健康現象，孫振義認為：「這個數據牽涉到自住、投資兩大面向，投資客沒有信心、自住客就沒有信心，相對一般人喜歡追高，我今天雖然買貴、明天更貴、之後超級貴，這樣雖然不好但符合人性。」

▲專家認為，市場回到買方市場，現在是比較好的買房時間點，至少不會追高，談的條件與物件、時間都比較充裕 。（圖／記者陳筱惠攝）

孫振義說：「如果你是要買房子的人，現在可能就是比較好的買房時間點，至少不會追高，談的條件與物件、時間都比較充裕，市場回到買方市場，就會有種久旱逢甘霖的感覺，就過去的房價來說，自住兼一點點投資的購屋族，現在不要選蛋白區、蛋殼區，往市中心找房，或許就可以讓利價買到超值的物件。」

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