鉅陞有望轉虧為盈　褚學忠：小宅策略版圖擴至北台灣





▲鉅陞國際開發董事長褚學忠表示，未來將延續「買得起的蛋黃區小宅」經營策略，最小22坪，規劃前進新北、桃園。。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

鉅陞國際開發（5529）2021年7月正式借殼志嘉上櫃，2025年8月隨著總銷19億元「V市政」交屋入帳後，有望轉虧為盈。董事長褚學忠表示，未來將延續「買得起的蛋黃區小宅」經營策略，最小22坪，規劃前進新北、桃園。

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2024年鉅陞國際開發營收0.8億元，EPS（每股純益）0.94元，目前帳上累虧還有1.6億元，2025年隨著總銷19億元的「V市政」交屋入帳，有望轉虧為盈。

褚學忠表示：「 2025年台灣房地產正迎來一波新的轉機，在政府連續限貸政策壓制下，投機客難以介入，反倒讓真正有剛性需求的買家與重視產品品質的建商，有了良性發展的空間。」





▲褚學忠說政府正在打房，房貸能不能撥款這麼順利，確實是考驗。（圖／記者陳筱惠攝）



褚學忠說：「我們的開發策略就是聚焦蛋黃區，選擇供給稀缺、人口與交通條件成熟的地段，推出客戶買得起的小宅產品。」

褚學忠表示：「我曾對媒體說，希望公司能在3~4年內從虧損中翻轉，如今這個目標正逐步兌現。」不過面對打房與限制貸款，褚學忠說：「政府正在打房，房貸能不能撥款這麼順利，確實是考驗，受到客戶本身信用、多屋問題都會產生變數，面對政策對房地產的挑戰，只能欣然接受。」

褚學忠說：「現在房地產交屋有70％的客戶有需要驗屋，這就是房地產的問題根本所在，代表消費者不信任建商，也因此我們即刻起，所有的交屋都讓驗屋公司驗過，所有屋況都修繕完成後才會讓客人驗屋。」

目前鉅陞國際即將進入完工交屋的有總銷73億元的「台灣隱富」、19億元「V市政」，在售中以及預推個案為彰化市「三福宅邸」、「延和段案」、嘉義市「後庄段」，3案合併總銷35億元。

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