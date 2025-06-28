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黃子佼「私人空間」低價賠售！　室內激似直播、自殘地

根據CTWANT記者獨家掌握消息，黃子佼近期正在出售一處「私人空間」，地點就位在目前他所住的豪宅正後方，白色外觀華廈內。（圖／黃鵬杰、趙文彬攝）

▲根據CTWANT記者獨家掌握消息，黃子佼近期正在出售一處「私人空間」，地點就位在目前他所住的豪宅正後方，白色外觀華廈內。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

藝人黃子佼捲入「#Metoo」風波後，形象與事業雙雙重創，沒收入的他，還要負擔47名受害人的和解金，根據保守估算，金額將達千萬，日前傳出黃子佼賣車、工作室招租頂讓，CTWANT記者也獨家掌握消息，黃子佼位於北市新生北路巷弄的另一個「私人空間」，近期也透過仲介，以開價4300萬元「賠售」中。

根據CTWANT記者調查，該社區名為「金聯南京捷韻/晶華官邸二期」，售屋網上以「林森公園松江捷運電梯三房」為標題刊登廣告，總樓高7層，出售戶位於6樓，屋況介紹寫著，「室內格局方正，前有露台後有陽台，三房大面採光，房屋現況佳，不需裝潢即可入住，一層一戶梯間專用，附倉儲昇降產權三個車位」。

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CTWANT記者實地走訪，該出售物件就位在黃子佼持有的「台北1號院」豪宅正後方，一棟白色外觀的華廈，近南京新生路口黃金地段，巷弄間卻是鬧中取靜。

記者先是向進出的鄰居攀談無果，約莫過10多分鐘再抬頭望向6樓，發現一名疑似穿著白色吊嘎的男子在陽台灑水，和記者對上眼後便消失；隔沒多久，記者嘗試按電鈴，響鈴許久，未有人應答。由於該社區一層一戶，因此推測內有人卻刻意不回應。

根據知情人士透露，黃子佼確實在住家附近還有一處私人空間，但非媒體所熟知的「收藏室」和「工作室」，且同樣堆有大量收藏，目前正打算出售。

經查謄本，黃子佼「台北1號院」住處所有權人登記住址，正是這處將出售的「私人空間」。不過該「私人空間」的所有權人卻並非黃子佼，而是另一名陳姓女子。

根據售屋平台秀出的室內照片，從木地板看出端倪，疑似為當初黃子佼直播時的地點。（圖／翻攝自大師房屋官網、黃子佼臉書）

▲根據售屋平台秀出的室內照片，從木地板看出端倪，疑似為當初黃子佼直播時的地點。

根據房仲平台刊登照片，木紋桌子、地板恰似2023年黃子佼在臉書發布3段「自毀式」影片的場景；同日黃子佼試圖自殘輕生，事後他還原當天獲救情況，妻子孟耿如「找到不在家的我，在緊急情況下用蠻力破門」，推測便是該「私人空間」。

據出售資料顯示，該建物屋齡13年，格局3房2廳2衛1陽台，權狀坪數共69.14坪，實坪約52.5坪。委託售價4300萬元，含3個車位，換算每坪約71萬元。不過該社區另有2樓戶也正在出售，同樣3房2廳2衛，開價卻要5380元，換算每坪要80萬元，兩者開價落差相當大。

住商機構台北市區協理錢思明表示，該社區周邊位處欣欣秀泰商圈，不僅鄰近捷運中山站，又有面林森公園優勢，周邊生活機能成熟，若為屋齡較新社區，房價行情站穩單價120萬元以上，就算為屋齡15年左右電梯大樓，應仍有單價8字頭行情。

黃子佼昔日不只是台灣一線主持人，更是一名藝術家、收藏家，他的收藏藝術品多到需要租房子專門擺放。（圖／報系資料庫）

▲黃子佼昔日不只是台灣一線主持人，更是一名藝術家、收藏家，他的收藏藝術品多到需要租房子專門擺放。

再看看此案相較2022年7月以4133萬元入手，總價僅加價約167萬元，錢思明分析，若未來扣除議價後價格，最後成交價位應接近當初入手價格，顯示該戶屋主似乎有資產配置需求，才有近乎平轉的開價，且該戶僅入手滿3年即急於售出，若最終售出價格仍有盈餘，還需扣除35%的高額房地合一稅，再加上仲介費與其他費用，該戶恐怕目前開價屬於「賠售」。

黃子佼過去曾透露，在他2016年買下「台北1號院」1.2億元豪宅後，每個月要負擔6位數的房貸，壓力並不小。雖有媒體估算黃子佼昔日每月收入至少440萬元，但如今演藝事業全面停擺、收入為零，再加上近期陸續與多位被害人以每人約20萬元和解，由於被害人數多達47人，若以此金額保守估計，總和解金將近千萬元。

儘管黃子佼友人透露，「他還有股票資產、藝術品，應不至於財務吃緊」，但還得負擔律師費、女兒撫養費等，另推測銀行也可能採取抽銀根等動作，黃子佼財務狀況自然被打上問號，重新調整資產配置、資產變現，也不意外！

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◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

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關鍵字：周刊王黃子佼

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