老屋裝潢該找誰「統包、設計公司？」　一票人狂推這選項

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）



記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友近日在PTT的home-sale板上求助，表示家中老屋要整修，牆面斑駁、電線外露，插座配置也很不合理，擔心內部結構與系統問題，希望大改裝潢。不過他現在卡在要找設計公司還是統包之間，雖然設計公司價錢高，但朋友說可以顧到細節跟整體規劃，比較不容易出問題，讓他相當猶豫，貼文引發大量討論。

原PO指出，家中老房子已有30年，除了牆面斑駁，還有電線外露等安全疑慮，尤其是插座不夠用，得靠延長線撐場。他表示，「長輩都不是很在意，但住起來真的不踏實。」最近開始規劃翻修，也考慮要不要連格局一起改，因此陷入選擇統包還是設計師的煩惱。他說設計公司費用較高，但能夠兼顧美觀和實用性，而統包雖然便宜，但自己對動線和藏線毫無概念，擔心後續溝通困難。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少人紛紛留言分享經驗，「看你有沒有時間處理工班的小問題，找統包很多協調要自己來」、「設計師雖貴但專業，能幫你考量很多細節」、「現在不論找誰，重點還是要自己盯場」。也有人指出，統包與設計公司用的工班可能重疊，「現在的市場不是貴就是當盤子，師傅素質往往和對方說的不同款。」

留言中不少人一面倒建議若無太多裝潢經驗，最好找設計師，「設計師經驗豐富會幫你省很多事，還能避開一些未來的問題」、「如果只重拉線和油漆，找統包也可以，但一旦涉及格局調整或系統櫃就建議找設計師」。也有人說得直接：「找統包你要什麼都懂，不懂就只能任人宰割。」

也有網友提醒原PO，「設計師會先問你預算，沒150-200萬他們不一定接」、「就算請設計師也不能完全交給他，盯場還是最重要的事」。甚至有人表示有裝修經驗的話也可以考慮自行找各種工班分工，省錢但耗時。