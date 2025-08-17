夫妻年薪300萬不生孩「買木柵or新店？」　一票選後者：適合居住

▲原PO不知道該買哪區比較好。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房要考量的事情有很多，像是地段、預算、屋齡等，一對夫妻年薪300萬元，不打算生小孩，考慮在台北置產，卻因地區選擇陷入兩難，不曉得該選擇熟悉的木柵，還是選擇新店？貼文曝光，許多網友推薦新店，「要舒服的話還是要新店，木柵陣痛期太久」、「生活環境新店好太多了」。

有網友在PTT發文，與老婆屬於「頂客族」，不打算生小孩，目前手上有500萬元購屋金，年薪加總300萬元，鎖定的區域為木柵與新店。由於研究所時期就住在木柵，對文山區的生活環境十分熟悉。木柵交通便利，可搭公車前往信義區或開車上國道、信義快速道路，生活機能也不差，唯一缺點是氣候潮濕、下雨頻繁。

他最近陸續看了文山區和新店區的建案。第一間為預售屋，預計2030年完工，周邊有公園、超市，以及一堆商家進駐；第二間則位於新店，未來有捷運南環線通過，交通上有優勢，但公設比過高，管理費每月高達4800元，一坪開價119萬元，總價約2900萬元（不含車位），讓他直呼負擔太重，「木柵和新店哪邊比較適合自住？」

對此，網友推薦住在熟悉的區域，「自住+不生小孩，建議選自己住習慣的地方」、「文山台北凹陷區，環境很不錯，環狀蓋好真的會補漲」、「文山區機能交通最好是景美，萬隆也可以看看」、「目前住剛交屋2年的木柵社區，去信義區方便，去裕隆城也方便，挺好的，但就是市容比較差」。

但更多網友認為新店更好，「新店吧，南環不知道要多久蓋好，而且木柵真的偏無聊」、「推大坪林或七張，七張的話首選家樂福、裕隆城附近」、「七張大坪林這邊很舒服，非常適合居住」、「央北啊，住起來很舒適」、「就算是生活環境，也是七張那邊優於木柵啊」。