ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

亞灣升級AI重鎮！「聯上鉑麗」掌握核心門牌、打造菁英聚落

▲亞灣升級AI重鎮！「聯上鉑麗」掌握核心門牌、打造菁英聚落。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

全球AI巨頭輝達日前宣布，海外總部落腳北士科，迅速帶動當地發展熱潮。不讓北士科專美於前，早在去年，輝達台灣第二座AI研發中心就已選址高雄軟體園區。如今，高雄亞灣區已匯聚AI人工智慧、5G AIoT、商業經貿等核心產業，隨著「金融科技創新園區」正式啟動，更進一步強化高端人才與資金的雙向流動。

▲聯上鉑麗。（圖／記者劉亮亨攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄亞灣區已匯聚AI人工智慧、5G AIoT、商業經貿等核心產業。

高市府攜手中央推動「亞灣2.0」計畫，吸引更多國際科技大廠進駐，亞灣正快速轉型為南台灣最具潛力的智慧產業新核心。高雄市長陳其邁表示：「從去年開始，高市府與NVIDIA、Linker、中華電信展開相關合作計畫，因此在技術深化與實質合作上，將有更多進展，也預計與NVIDIA高層進一步討論『智慧高雄燈塔計畫』的發展方向。」

▲聯上鉑麗。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼財經專家何世昌指出，亞洲目前正揚起三座巨帆，引領亞灣開啟結合AI產業、新創與金融的新航道。

▲聯上鉑麗。（圖／記者劉亮亨攝）

財經專家何世昌指出，「目前進駐亞洲新灣區最具指標性的企業，當然就是輝達與鴻海，這兩家公司皆為全球前五十大的科技巨擘，將快速帶動高雄邁向AI智慧城市的新高度。亞洲新灣區目前正揚起三座巨帆，一是政府的大型建設與投資，二是AI產業鏈的陸續進駐，三則是即將啟動的金融專區，三大引擎正引領亞灣開啟結合AI產業、新創與金融的新航道。」

▲聯上鉑麗。（圖／聯上鉑麗提供）

▲▼看好亞灣區域發展潛力，聯上集團推出指標建案「聯上鉑麗」。

▲聯上鉑麗。（圖／聯上鉑麗提供）

看好亞灣區域發展潛力，聯上集團推出指標建案「聯上鉑麗」，座落中華路與青年路交叉口，位居亞灣正核心，堪稱蛋黃中的蛋黃地段。周邊擁有漢神百貨、大立百貨、大遠百、新光三越、SOGO、Focus 13等六大百貨商圈，商業機能成熟，鄰近中央公園與流行音樂中心，兼具都會便利與休閒氛圍，具備鑽石級的長線增值潛力。

▲聯上鉑麗。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼「聯上鉑麗」專案經理蔡嘉賢表示，產品坪數落在21至27坪、規劃飯店級公設。

▲聯上鉑麗。（圖／聯上鉑麗提供）

「聯上鉑麗」專案經理蔡嘉賢表示，「本案規劃總戶數252戶與1戶店面，樓高15層、地下6層，產品坪數落在21至27坪，屬於低總價首購型產品。公設部分包含交誼廳、多功能教室、健身房與頂樓空中花園，生活機能完整。除擁有六大百貨商圈外，還緊鄰三多商圈、新崛江商圈、漢神商圈與亞洲新灣區四大核心商圈，學區涵蓋苓洲國小與苓雅國中，因此吸引不少醫護、公教人員青睞，加上未來鴻海、輝達即將進駐，已有不少科技新貴提前佈局亞灣。」

▲聯上鉑麗。（圖／記者劉亮亨攝）

▲聯上鉑麗擁有六大百貨商圈外，還緊鄰四大核心商圈。

▲聯上鉑麗。（圖／記者劉亮亨攝）

▲鄰近中央公園與流行音樂中心，兼具都會便利與休閒氛圍。

隨著國際科技大廠陸續進駐，高雄亞灣區快速崛起為全球AI產業生態系的重要據點，在多項產業利多與重大建設推動下，區域發展紅利正逐步顯現。「聯上鉑麗」坐擁市中心黃金門牌，緊鄰交通樞紐與六大百貨核心商圈，規劃飯店級公設與高規產品定位，精準滿足自住與置產雙重需求，正是搶先布局高雄核心區的關鍵時機。

【聯上鉑麗】
讓家的定位，就在城市正中央。

預約電話：07-2696222
接待會館：高雄市苓雅區中華四路185號
建案詳情：https://reurl.cc/9nEn8j

關鍵字：高雄亞灣AI聯上鉑麗高雄建案

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台鐵斥資25億高雄「空中鳳城」　完工1年三度流標：1家廠商都沒有

台鐵鳳山車站砸近25億元打造的6F+10F雙棟「空中鳳城」，2024年7月完工後連續三次招標都流標。台鐵曾為此調降權利金、減少房屋稅，同時也延長契約年限，不過，結至6月底依然沒有任何廠商進行投標。

55分鐘前

極端氣候挑戰　新興重劃區靠滯洪池避災成焦點

受颱風丹娜絲外圍環流與強對流雲系影響，台中強降雨致使多處淹水成災，面對極端氣候與碳中和政策的全球推動，建築產業如何因應環境挑戰、落實永續價值，備受矚目。

1小時前

爸媽「處分」未成年子女房產...合法嗎？最高法院這樣說

家中的寶貝子女，可能因為繼承、長輩贈與等原因，年紀輕輕就擁有了自己的財產，例如一間小套房或一筆存款。依照我國民法1087條之規定，這些都是屬於未成年子女的「特有財產」，應由父母共同管理。不過父母雖然有權使用、收益這些財產，但法律同時也劃下了一道重要的紅線：民法第1088條第2項但書規定：「非為子女之利益，不得處分之。」

1小時前

台東社宅+1！斥資10.3億　190戶2028年完工

國家住都中心興辦的台東市「仁和好室」社會住宅日前舉行動土典禮，預計全案在完工後可提供190戶居住單元，由中央全額投資10.3億工程經費，完工時間訂在2028年，這也是中央在台東啟動的第三處社會住宅。

2小時前

高雄「貴族幼兒園」爆虐童　去年才以3.2億交易

高雄爆出諾貝爾幼兒園明誠分校職員，涉嫌對幼童不當管教，不僅把孩子當拖把在教室拖行，甚至對孩子「蓋布袋」，整起事件引爆家長怒火，而該校位於北高蛋黃區，學費比非營利幼兒園貴6倍，被稱為「貴婦幼兒園」。根據實登，去年8月由關係人以3.2億元成交。

2小時前

中山區房超心動「卻沒有夜班保全」　網見1關鍵勸：再多看看

一名網友最近看上台北中山區一間房子，但該社區戶數不到60戶，且沒有夜班保全，讓他十分猶豫，於是發文請益。PO文掀起熱烈討論，不少網友覺得，有無夜班保全其實沒差；但許多人則建議，盡量別買戶數太少的社區。

2小時前

都在中永和！專家曝新北下波邁「百萬俱樂部」2大潛力熱點

中和指標預售案實登掀牌，最高成交單價122萬元，相當驚人，超越永和、三重，直逼新板特區。對此，房市專家何世昌分析，此波高價主要與品牌建商、優質地段與供需失衡密切相關。

3小時前

海線重劃區供給破萬戶　神秘盒狀建築成形「大賣場來了」

通常大賣場進駐被視為區域進入「生活機能成形」的關鍵里程碑，近期梧棲區四維西路、大仁路二段，2塊地號共計905坪，建物已經成形，而在地業者指出，全聯福利中心即將進駐，租金不低於45萬元。

4小時前

住飯店「棉被塞床下超級緊」　大票人拉到火大！房務解答了

不少人住飯店都碰過，要費超大力氣才能拉出棉被的經驗。而一名網友超不解發問，為何棉被塞得緊緊的，「自然垂放不行嗎？」文章曝光後，引發網友爆共鳴，「有時候真的拉被子拉到生氣」、「洗完澡拉完被子又流汗了」；而房務也現身解釋原因了，「因為整齊好看」。

6小時前

韓國瑜意外捧紅的「迪士妮」現交易　建商1億包下2樓層

前高雄市長韓國瑜曾提出在高雄引進迪士尼樂園政見，意外讓高雄「迪士妮」酒店爆紅成為焦點。當時為避風頭，店家還改名為「壹殿媛」，根據實登，該店2月出現轉手交易，成交價1億元，據查，新買家就是吉田開發建設。

6小時前

【震撼空拍曝】屋頂飛、碼頭沒了！ 丹娜絲摧殘幾乎滅村...居民心碎 #台南

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

養蚊14年少收5000萬租金　..

解約潮來襲　2大屯區淪預售「重..

裝潢完準備喬遷！她返家一看「整..

睽違8年國慶晚會重返台中　 網..

住飯店「棉被塞床下超級緊」！房..

贊助兒「500萬頭期款」卻鬧翻..

新竹「66年薑母鴨」賣掉　在地..

房貸成數下修、利率飆高　銀行偏..

3千人申請！台中「國安一期好宅..

71人共有亞灣百坪土地　底價1..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台鐵斥資25億高雄「空中鳳城」..

極端氣候挑戰　新興重劃區靠滯洪..

爸媽「處分」未成年子女房產....

台東社宅+1！190戶2028..

高雄「貴族幼兒園」爆虐童　去年..

中山區房超心動「卻沒夜班保全」..

專家曝新北下波邁「百萬俱樂部」..

海線重劃區供給破萬戶　神秘盒狀..

住飯店「棉被塞床下超級緊」！房..

韓國瑜意外捧紅的「迪士妮」現交..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366