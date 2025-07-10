▲亞灣升級AI重鎮！「聯上鉑麗」掌握核心門牌、打造菁英聚落。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

全球AI巨頭輝達日前宣布，海外總部落腳北士科，迅速帶動當地發展熱潮。不讓北士科專美於前，早在去年，輝達台灣第二座AI研發中心就已選址高雄軟體園區。如今，高雄亞灣區已匯聚AI人工智慧、5G AIoT、商業經貿等核心產業，隨著「金融科技創新園區」正式啟動，更進一步強化高端人才與資金的雙向流動。

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▲高雄亞灣區已匯聚AI人工智慧、5G AIoT、商業經貿等核心產業。



高市府攜手中央推動「亞灣2.0」計畫，吸引更多國際科技大廠進駐，亞灣正快速轉型為南台灣最具潛力的智慧產業新核心。高雄市長陳其邁表示：「從去年開始，高市府與NVIDIA、Linker、中華電信展開相關合作計畫，因此在技術深化與實質合作上，將有更多進展，也預計與NVIDIA高層進一步討論『智慧高雄燈塔計畫』的發展方向。」

▲▼財經專家何世昌指出，亞洲目前正揚起三座巨帆，引領亞灣開啟結合AI產業、新創與金融的新航道。



財經專家何世昌指出，「目前進駐亞洲新灣區最具指標性的企業，當然就是輝達與鴻海，這兩家公司皆為全球前五十大的科技巨擘，將快速帶動高雄邁向AI智慧城市的新高度。亞洲新灣區目前正揚起三座巨帆，一是政府的大型建設與投資，二是AI產業鏈的陸續進駐，三則是即將啟動的金融專區，三大引擎正引領亞灣開啟結合AI產業、新創與金融的新航道。」

▲▼看好亞灣區域發展潛力，聯上集團推出指標建案「聯上鉑麗」。

看好亞灣區域發展潛力，聯上集團推出指標建案「聯上鉑麗」，座落中華路與青年路交叉口，位居亞灣正核心，堪稱蛋黃中的蛋黃地段。周邊擁有漢神百貨、大立百貨、大遠百、新光三越、SOGO、Focus 13等六大百貨商圈，商業機能成熟，鄰近中央公園與流行音樂中心，兼具都會便利與休閒氛圍，具備鑽石級的長線增值潛力。

▲▼「聯上鉑麗」專案經理蔡嘉賢表示，產品坪數落在21至27坪、規劃飯店級公設。

「聯上鉑麗」專案經理蔡嘉賢表示，「本案規劃總戶數252戶與1戶店面，樓高15層、地下6層，產品坪數落在21至27坪，屬於低總價首購型產品。公設部分包含交誼廳、多功能教室、健身房與頂樓空中花園，生活機能完整。除擁有六大百貨商圈外，還緊鄰三多商圈、新崛江商圈、漢神商圈與亞洲新灣區四大核心商圈，學區涵蓋苓洲國小與苓雅國中，因此吸引不少醫護、公教人員青睞，加上未來鴻海、輝達即將進駐，已有不少科技新貴提前佈局亞灣。」

▲聯上鉑麗擁有六大百貨商圈外，還緊鄰四大核心商圈。

▲鄰近中央公園與流行音樂中心，兼具都會便利與休閒氛圍。

隨著國際科技大廠陸續進駐，高雄亞灣區快速崛起為全球AI產業生態系的重要據點，在多項產業利多與重大建設推動下，區域發展紅利正逐步顯現。「聯上鉑麗」坐擁市中心黃金門牌，緊鄰交通樞紐與六大百貨核心商圈，規劃飯店級公設與高規產品定位，精準滿足自住與置產雙重需求，正是搶先布局高雄核心區的關鍵時機。

【聯上鉑麗】

讓家的定位，就在城市正中央。

預約電話：07-2696222

接待會館：高雄市苓雅區中華四路185號

建案詳情：https://reurl.cc/9nEn8j