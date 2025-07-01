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新北唯一「百萬里」跌破眼鏡　在地無貸款買地標豪宅創價

▲▼ 林口 。（圖／記者項瀚攝）

▲新北最富里為林口「南勢里」，綜合所得中位數達100.4萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

雙北最富里由內湖「寶湖里」、林口「南勢里」再度蟬聯。值得關注的是，南勢里綜合所得中位數達100.4萬元，首度破百萬，也是新北唯一破百萬的里，該區指標豪宅「森聯摩天41」才在今年以每坪59.9萬元創新高價，且總價達7300萬元，買方是在地人，無貸款買進，實力雄厚。

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據財政部2023年綜合稅資料顯示，台北市最富里由內湖「寶湖里」蟬聯，綜合所得中位數達119.1萬元，年增4.3萬元；新北部分則由林口「南勢里」，綜合所得中位數達100.4萬元，突破百萬元大關，也是新北市唯一破百萬的里。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，內湖寶湖里主要範圍是內湖第四期重劃區，區域鄰近三軍總醫院、內湖科技園區，吸引醫護人員、科技人才以及藝人入住，均富程度更勝大直。

房價方面，徐佳馨指出，內湖第四期重劃區近1年大樓每坪成交均價89萬元，穩定增長，由於該區開發相對飽和，新案供給不多，成交單價都來到百萬元以上水準。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲雙北最富里整理。（表／記者項瀚製）

至於新北最富的南勢里，主要範圍就是林口新市鎮最核心的地段A9站周圍，緊鄰機捷、國道，還有三井OUTLET，生活便利性佳，未來還有許多建設將進駐，像是東森總部、鄰近的工一工業區等等，近1年大樓每坪均價65萬元，部分個案甚至達7字頭、逼近8字頭。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「A9站周圍是林口房價最高的區域，又規劃不少中大坪數住宅，且以雙北來說，林口新市鎮為相當新穎的重劃區，沒有什麼老住戶，因此搬進來的族群收入都會相對高，由於該區鄰近國門，因此吸引不少企業主、高階主管。」

林口南勢里內最指標的豪宅就是「森聯摩天41」，觀察實價登錄，3月時38樓戶以7300萬元交易，權狀126.5坪，拆算單價達59.9萬元，也創下該社區排除1、2樓戶後的新高價。經查謄本，買方無貸款買進，財力驚人，戶籍登記在林口湖南里。

中信房屋捷運林口站加盟店長李文傑補充，A9站周圍還有不少長庚醫院、華亞科技園區高收入人士，而「森聯摩天41」定位為頂級豪宅，客層就有所不同了，都是來自雙北的企業主，想置產林口，「買，就要買最指標的一棟。」

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關鍵字：最富里房價內湖寶湖里林口南勢里信義房屋森聯摩天41中信房屋

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