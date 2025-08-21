靠外送月入13.8萬住豪宅　新加坡男下一步目標：存錢買房

▲新加坡一名30歲男子靠著當外送員的工作，租下一棟豪宅。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名30歲男子擔任外送員，每月收入最高6000新幣（約新台幣13.8萬元），成功帶著妻子入住馬來西亞一棟140萬令吉（約新台幣1030萬元）別墅豪宅。他在YouTube頻道分享如何以外送員的薪水入住豪宅，如今正準備努力存錢，要在馬來西亞買房，引發網友討論。

8視界新聞網、星洲網報導，新加坡30歲男子阿菲克（Afiq Zayany Bin Zainin）當外送員已有2、3年的時間，每天訂下賺200新幣的目標努力上班，一天工時約6至7小時，這樣大約可接25張訂單，加上各種獎勵津貼，月收入落在4000至6000新幣之間（約新台幣9.2萬至13.8萬元）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿菲克舉例說明，光是5月其中一周的薪水不包括額外獎勵就有1283.2新幣（約新台幣9438元），若一周可完成180張訂單，還可拿到額外的150新幣（約新台幣1100元）獎勵津貼。

靠著當外送員的收入，阿菲克與妻子在馬來西亞柔佛新山租下一棟豪華別墅過日子，月租1800令吉（約新台幣1.3萬元）。他也指出，儘管跨境通勤辛苦，但搬到新山之後心情變得更加愉快，自由度更高、人潮沒那麼擁擠，目前正準備存錢，要在新山買房，頭期款大約需要40萬令吉（約新台幣294萬元）。

不過阿菲克也說，並非每個月收入都能維持在6000新幣的標準，且除了天天日曬雨淋，最大挑戰就是對於外送員的偏見，「有的人會覺得我們是懶惰，不願找其他工作，其實我每周都在投履歷，但這些工作的薪資都太低」。

他指出，外送員收入還不錯、自由度高，只是這份工作並無升遷機會，還要天天面對風險，必須持續保持穩定與衝勁，設定明確目標，知道自己每個月要賺多少錢，「我們當中一些人沒有太多選擇，但這個工作能養活一家人，只要肯努力、時間管理得當，外送員也能過上體面生活」。

對阿菲克來說，他的動力源自30歲的覺醒以及婚後的責任感，「我不想再浪費時間，我後悔沒有努力讀書、後悔沒有在20多歲的時候努力工作，婚後想為妻子與未來的孩子提供更好的生活」。