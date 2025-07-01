南科加持！蓮潭里所得中位數179.5萬　衝六都冠軍

▲根據財政部公布的最新綜合所得統計，以「中位數」來看，善化區蓮潭里以179.5萬元奪下台南最富里冠軍，也是六都最高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南二都「最富里」出爐！根據財政部公布的最新綜合所得統計，以「中位數」來看，善化區蓮潭里以179.5萬元奪下台南最富里冠軍，也是六都最高，高雄則是前鎮建隆里以96.9萬元成為最富里，信義房屋專家表示，蓮潭里鄰近南科，薪資水平相對高。

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根據財政部2023年綜合所得統計，南二都平均最富里由台南善化的「蓮潭里」蟬聯冠軍，該區綜合所得中位數為179.5萬元，比2022年的166.5萬元，再度上漲13萬元，年漲7.8%。

▲蓮潭里位於台南善化區，就在南科附近，距離台積電開車約10分鐘。（圖／記者張雅雲攝）

不但比高雄市最富里前鎮「建隆里」的96.9萬元高，甚至遙遙領先第二名的台北市內湖區寶湖里，該里中位數為119.1萬元，一舉衝上六都最富里所得冠軍，連蓮潭當地里民都大吃一驚。

蓮潭里位於台南善化區，就在南科附近，距離台積電開車約10分鐘，因此有不少在南科工作的科技人移居，信義房屋南科店專案經理林怡伶指出，蓮潭里屬於低密度開發的LM特定區範圍，不少住戶是南科工程師，距離南科大概10分鐘車程，科技業的薪資結構相對高，才會讓所得中位數衝高。

▲高雄最富里則在前鎮區「建隆里」，所得中位數為96.9萬元。（圖／記者張雅雲攝）

不具名的在地人透露，近年購屋的蓮潭里民，大多是台積電工程師，若是剛進廠第1年年薪約120~150萬元，第2年年薪微調，可達180~200萬元，至於主管職年薪都有300萬元以上，購買力相當驚人。

蓮潭里主力產品以透天別墅為主，社區型別墅屋齡10年內，地坪約25坪上下，總價約1800~2300萬元，總價相對較高，屋主背景大多為科技業主管，或是有一定年資的工程師，薪資水平相對高。林怡伶表示，近期透天交易量少，主因是釋出量少，自住客購屋多以2~3房為主，10年內單價約35萬元上下，部分屋齡3年內大樓，單價38~42萬元。

高雄最富里則在前鎮區「建隆里」，所得中位數為96.9萬元，不但擠下2022年冠軍鼓山區龍水里的92.5萬元，也比2022年的77.8萬元出現24.5%的大幅成長。

南台灣最富里中位數 台南 高雄 2023 最富里中位數 蓮潭里 179.5 萬 建隆里 96.9 萬 2022 最富里中位數 蓮潭里 166.5 萬 龍水里 92.5 萬

▲南台灣最富里所得中位數。（ETtoday製表）

住商機構大南區協理林祺博表示，該里位於亞灣，周邊重大公共建設多，近期高市府又積極推動亞灣2.0的智慧科技創新園區、亞洲資產管理中心，戰略定位絕佳。且附近就是「特貿三公辦都更案」，規劃商辦、住宅等，預計將為高雄帶來10至15萬坪產業辦公、企業營運總部等空間，房市討論度超夯。

林祺博分析，高薪產業人才進駐，帶動薪資水準明顯上揚，由於是高雄豪宅聚落，連不少中古豪宅總價也超過4000萬元的豪宅限貸線，近期買氣趨冷，只有總價4000萬元以下物件，較有機會成交。

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