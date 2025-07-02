信義金三角不敗價值！「國美榕遇」飛簷地標搶占保值置產

▲信義商圈。

【企劃特輯】

在全球政經局勢動盪、通膨與貿易挑戰未歇的背景下，優質不動產持續成為高資產族群財富配置的關鍵避風港。其中，「核心地段」加上「地標建築」的雙重優勢，無疑是長期資產保值增值的黃金法則。

作為頂尖行政、商業與時尚娛樂樞紐，信義區交通便利性與生活機能無可匹敵。更重要的是，區域發展動能強勁，由「信義計畫區」國際商圈、「大巨蛋」百億休閒娛樂場域，以及「台泥低碳智慧園區預定地」三大引擎共構的「金三角」區域，形成強勁的複合型開發成長廊帶，持續推升地段價值天花板。

[廣告]請繼續往下閱讀...

信義區持續開發升級的領銜地位，地段價值凌駕於高端住宅市場之上，在這片頂級生活場域中置產，不僅代表對極致生活品質的講究，更是身份與財富的全球性識別標章。成為眾多眼光精準的高資產人士長期配置的重中之重。

大巨蛋商城引爆百億商機，頂級A辦磁吸國際企業

隨著總計18公頃大巨蛋及其大型商場陸續正式營運，串聯7.8公頃松菸文創、16.78公頃鐵道博物館，合計約43公傾，相當於1.72個大安森林公園，成為世界級娛樂生活圈。並與市府轉運站、微風南山、台北101等核心商圈無縫接軌，完整形塑信義金三角的國際版圖。隨之而來的，是頂級A辦大樓林立與跨國企業總部持續進駐，帶動龐大高端人流與消費動能，為區域價值強力加乘，奠定其作為台北市最抗跌、最具增值潛力的置產核心地位。

▲大巨蛋商城引爆百億商機。

據市場統計，緊鄰大巨蛋的「巨蛋國際中心」商辦租金，單價已逼近5,000元大關，並預期2027年將突破5,000元，展現驚人的租金成長爆發力。此一熱況，再次驗證信義地段價值的韌性與稀缺性，為頂級住宅市場提供扎實的長線支撐動能。

國美機構信義第六座作品：「國美榕遇」飛簷美學再創地標

深耕信義區超過20年的「國美機構」，從「國家藝術館」到「國美信義花園」，每件作品皆樹立典範級的人文地標。2025年，國美重磅推出信義區第六座飛簷鉅作——「國美榕遇」。選址信義核心，以當代減法哲學重新詮釋新古典建築語彙，其標誌性的飛簷設計，在光影交織間，淬鍊出收放自如的頂級名宅氣韻。

▲「國美榕遇」23～36坪精緻尺度，收藏信義綠意與國美價值。

「國美榕遇」23～36坪精緻尺度，收藏信義綠意與國美價值

「國美榕遇」罕見採全街廓逾千坪開發，規劃雙排樹海綠廊，於信義核心再創國際居住典範。最受市場矚目的是，「國美榕遇」23～36坪產品規劃，在寸土寸金的信義核心區，提供極為罕見的入主門檻與珍藏尺度。這不僅是着眼長期資產配置、避險保值的優質標的，更是一次珍藏「國美品牌」精湛工藝與地段價值的絕佳契機。

「國美榕遇」企劃行銷｜海悅機構-好漾廣告股份有限公司

建案官網►https://go.hiyes.tw/7t835k



