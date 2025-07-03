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賠千萬→賺千萬　內湖五期豪宅5年華麗轉身

▲▼ 內湖五期 。（圖／記者項瀚攝）

▲內湖五期豪宅「遠雄三名園」華麗轉身，從5年前賠售千萬元，到現在增值千萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

內湖五期豪宅華麗轉身，過去傳出不少賠售紀錄，5年前中高樓層轉手還慘賠千萬元，但近期低樓層戶轉手反大賺千萬元。在地房仲表示，該區具捷運環狀線、緯創BOT案利多，近年房價有感走升。

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內湖五期豪宅「遠雄三名園」過去傳出不少賠售紀錄，10樓戶在2020年以6420萬元轉手，慘賠1705萬元，跌幅達到20%。

然而經過了5年，華麗轉身。近期實登揭露，「遠雄三名園」4樓戶以6058萬元轉手，拆算單價102萬元創社區歷史新高，增值1158萬元，漲幅達23%。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲經過了5年，內湖五期豪宅房價華麗轉身。（表／記者項瀚製）

中信房屋內湖四期加盟店長呂偉駿表示：「內湖五期重劃區過去規劃不少中大坪數社區，在2013年高點購入的消費者，幾年前轉手確實遇到一波賠售，但現在區域房價已突破過去高點，現在轉手基本上不會有人賠錢了。」

呂偉駿表示：「內湖五期擁捷運環狀線、緯創BOT案利多，近年房價隨大盤上漲，新案成交單價達120萬元以上水準，區內中古社區成交單價行情逐靠向百萬元，本次獲利大賺的中古社區成交102萬元可以理解。」

住商不動產內湖港墘加盟店東林書慶表示：「內湖五期重劃區走美式生活圈風格，環境佳，早期有不少投資客卡位，但如今都已下車，現在的自住比例高，且開發也已相當飽和，沒剩什麼素地了。」

而針對本次轉手大賺的「遠雄三名園」4樓戶，林書慶表示：「因樓層不高，成交單價破百萬元，推測可能屋況不錯，並附不錯的裝潢。」

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關鍵字：內湖五期房價豪宅遠雄三名園賠售獲利中信房屋住商不動產

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