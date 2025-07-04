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限期緊箍咒發酵　高雄申報開工量逆勢增3成

▲▼高雄,地標,85大樓,信義房屋,房價 。（圖／記者張雅雲攝）

▲根據高雄市不動產開發公會統計，上半年高雄大樓申報開工量6447戶，與去年同期相比，竟出現3成漲幅。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

打炒房打到買氣雪崩，根據高雄市不動產建築開發商業同業公會統計，上半年高雄大樓申報開工量6447戶，與去年同期相比，竟出現3成漲幅。專家直言，去年上半年景氣好，不少建商申請建照，取得後又有6個月內需申報開工的緊箍咒，才會出現申報量增多。

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央行打炒房持續發酵，又有限貸、對等關稅等多項利空衝擊，全台買氣出現大降溫，甚至連建商都祭出降價來增加來客量，沒想到上半年高雄申報大樓開工數量竟然出現成長。

根據高雄市不動產建築開發商業同業公會統計，今年上半年高雄市大樓申報開工的案量有48案、總戶數6447戶，與去年同期34案、總戶數4905戶相比，出現高達31.4%的成長。其中，申報開工量最多個案為鳳山，共有8案申報開工，其次為楠梓，共有5案。

上半年透天申報開工量則出現萎縮，從去年25案縮減為15案，總戶數今年僅69戶，與去年同期273戶比，大跌7成。

▲▼房價,小宅,客廳,餐廳,廚房,首購,2房,小宅化 。（圖／記者張雅雲攝）

▲鳳山區作為高雄人口最多的行政區，剛性需求相當穩定，支撐區域房市表現。（示意圖／記者張雅雲攝）

大高雄不動產建築開發商業同業公會理事長洪光佐表示，建商申請1張建照，前期的設計規劃大概需要1年的時間，今年上半年雖然買氣冷颼颼，但因為建照核發後，必須在6個月內申報開工，否則建照就會失效，因此建商只能申報開工，才會出現比去年同期不減反增的現象。

不具名建商直言，法規造成申報開工量增加，實際上，真正會實際動工的建商有限，一定會與申報量有落差。

洪光佐表示，台中、桃園市政府之前已准許2023年1月1日至2025年12月31日取得的建照，可自動延長建築期限2年，大高雄不動產建築公會也積極爭取中，以免建照失效。

而上半年高雄市申報開工最多的區域就是鳳山，高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，鳳山區作為高雄人口最多的行政區，剛性需求相當穩定，支撐區域房市表現，且鳳山還有不少新重劃區，土地供給充足，開發潛力大，吸引建商持續投入。

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關鍵字：高雄市大樓開工量申報開工建商暫緩

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