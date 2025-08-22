買房該「下斡旋」還是「寫要約書」？專家揭背後眉角

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

房市買賣常見的兩個程序「斡旋金」與「要約書」，到底差在哪？房產專家何世昌就指出，雖然政府長期鼓勵買方使用「要約書」，但實務上多數仲介還是偏好「斡旋金」，因為拿錢出來比較有「誠意」，對交易促成也比較有效，導致「斡旋金」在市場上更為主流。

何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」提到，「要約書」對買方保障多，因為就算交易不成，也不至於發生「斡旋金被苛扣、不退還或退不完全」等問題。然而，多數仲介業者偏好使用「斡旋金」，「不給斡旋金，我要怎麼跟屋主談？」、「拿錢來談比較有誠意」的說法讓這個制度普及，「斡旋金」讓雙方更能理解彼此的價格底線，也增加交易成功的機率。

除了交易習慣之外，市場景氣也影響兩種制度的使用時機。他分析，「斡旋金」制度盛行多與房市多數處於賣方市場有關；而當房市轉為買方市場，仲介為了爭取業務，買方提出使用「要約書」的成功機率會提高。

不過何世昌也提醒，這兩種制度都非萬能，「要約書」雖然糾紛較少，但不是零爭議。像2024年桃園某案，就出現買方簽了要約書，仲介卻未如契約要求時間內交給屋主，導致交易沒成立，買方欲撤回也遭拒，引爆糾紛。

至於「斡旋金」的爭議則更多，他直言，「因為使用數量多，自然也衍生出較多糾紛案。」整體來說，何世昌強調，制度本身無優劣，關鍵還是在於執行是否確實，以及買方在交易前是否搞懂其中細節，才不會最後「錢也出了，房也沒買到」。