房市出現「負成交」　豪墅一哥坦言：退屋比賣屋多

▲位於北屯區頭嵙山的「國際台中會」一期售罄，二期準備啟動。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市走弱，台中豪墅一哥精湛建設總經理陳志聲早於年初就預告，房市未來的2年半到3年，受到政策影響，成交量雖不會少非常多，但交易量都是3年前成交拿出來轉售的，如今加上國際情勢影響預售屋房市出現「負成交」。

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目前在冷颼颼的房市氛圍中，精湛建設在去年推出的「國際台中會」逆勢突圍，以不同於市場的銷售方式，採客製化售地自建、全預製工法縮短工期，成功切進北屯頭嵙山的豪墅領域。

陳志聲再宣布「國際台中會」一期售罄，二期準備啟動，陳志聲說：「企業主近1年來遭逢關稅、匯率、政策變動的無聲風暴，如今市況趨向『退屋比成交多』，部分預售個案甚至出現負成交（指沒有銷售出去還退戶），這樣的盤整情況會維持2年時間。」





▲精湛建設總經理陳志聲透露政策加上國際情勢，已影響預售屋房市出現「負成交」。（圖／記者陳筱惠攝）

但同時他也看見另一面，高資產族的企業主，也開始尋求下一個安身立命之道，他以「國際台中會」來說，地點位於台中國際高爾夫球場旁，總開發面積達330公頃，一期6公頃因全客製化，廣受全台富豪青睞。

陳志聲透露：「第二期計畫已預計開賣，最小單位提升至350坪，維持售地自建方式，每坪地價15至18萬元，讓屋主擁有極高自由度，提供的不只是房子，而是打造專屬人生藍圖。」

▲除了精湛建設與味丹集團推出的「國際台中會」之外，大陸建設將比照新店「青山鎮」模式推出的休閒豪墅也已出現早鳥潛銷。（圖／記者陳筱惠攝）

而北屯區頭嵙山除了精湛建設與味丹集團推出的「國際台中會」之外，還有大陸建設與味丹集團旗下萬寶資產管理公司合作，將比照新店「青山鎮」模式推出的休閒豪墅，目前據了解，也已經啟動早鳥潛銷，該案開發規模達10公頃，規劃溫泉、果園、馬場等，並與附近的高爾夫球場結合，每戶建坪規劃90坪至200坪，也相當值得期待。

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