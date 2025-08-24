一層樓破十戶「像飯店一樣」能接受？網吐真心話：上百戶也沒差

▲會在意一層有多少戶嗎？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文表示，他和太太最近正在看房，結果發現有些建案一層的戶數居然破十戶，類似飯店那樣，讓他很驚訝，因此他就想知道，大家能接受一層有多少戶？戶數多會容易遇到有問題的鄰居嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「大家能接受一層最多幾戶啊？」為標題發文，提到他和老婆最近正在看房，包含中古屋、新成屋、預售屋，結果看著看著，他就發現有些建案一層的戶數破十戶，看過去就很多扇門，如同飯店那樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，因為他們過去都住在舊的公寓內，一層大概就兩戶，因此看到這麼多戶，就感到吃驚，也想知道這麼多戶的話，對生活會有影響嗎？大家能接受一層有多少戶？他們最多應該只能接受5至7戶。

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「鄰居需要透過房屋價格去篩選，所以戶數多寡不是一個篩選鄰居素質的好方法」、「如果像我一樣是那種不在乎鄰居的人，基本上一層上百戶也沒差，因為我根本就不會跟其他人打招呼」、「我覺得看屋重要的還是建材、格局之類的基本項」。也有網友分享，「最好的選擇當然是一層一戶，但是我口袋不夠，一層有N戶」、「我現在住一層十戶三梯，還沒入住前也有點驚訝，但住久了發現其實也沒什麼影響」。