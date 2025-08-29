夫妻做工月薪8萬　存6年買房了！「1原因」祈禱房價跌：被逼到邊緣

▲夫妻倆終於換了一間大房子。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，看房兩年後，終於買下一間桃園八德區的三房老公寓，屋齡42年、總價1000萬元，不過，簽約那一刻並沒有感到喜悅，反而感受到肩上的負擔越來越重。除了自備款300萬元和200萬元的裝修費，每月房貸超過3萬元，夫妻倆平均月收入8萬元，壓力相當沉重，「衷心希望房價會跌。」

原PO在臉書社團「買房知識家」發文，看房兩年了，終於買了一間桃園八德區的42年3房老公寓，總價1000萬，自備款300萬、預計裝潢要200萬，每個月還要背超過3萬的房貸。他坦言，心情很複雜，買房應該是開心，但簽約的那一刻，只覺得壓力更大。

原PO表示，夫妻倆是做工的，收入不固定，靠接案維持生活，平均月收入8萬元，偶爾拚一點有10萬，省吃儉用6年，存到170萬元，賣掉現在住的小套房，拿回350萬元，「也就是砸鍋賣鐵去小屋換大屋。」他表示，買房不是為了投資，也不是為了夢想，是為了剛需，「這不是夢想的房子，這是我們撐住生活的空間。」

「說真的，我希望房價會跌」，他指出，這樣的高房價，反映了整個社會的病態，各行各業不好賺錢，於是大家一窩蜂把錢丟進房產，房子就算不漲也抗通膨，政府年年撒幣租補，看似在幫助年輕人，但房東也因此漲租金，且越來越多店家付不起租金，紛紛熄燈。他感嘆，這根本是「壓榨式」的經濟循環，希望像他們一樣只是想有個家的人，不要再被逼到邊緣。

貼文曝光，許多網友有同感，「我也是，肩膀有莫名的壓力」、「同意+1，是負擔得起，但同價位只能買到相對幾年前更小間的」、「你說出了一半市井小民的心情」、「恭喜你！人生就是一關一關撐下去」、「5年前的我也由衷希望房價能下來，2年前我還是買了，打不贏就加入他…生活必需品，加油！」