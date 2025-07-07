箭在弦上！九份子3大案逆勢推出　總銷破300億

▲台南九份子重劃區隨重大交通與生活機能建設到位，近年成購屋熱區，下半年有3大案陸續進場。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南九份子重劃區隨重大交通與生活機能建設到位，近年成購屋熱區，今年大案齊發，下半年有「一字得」、「悅讀耶魯」、「國王湖」等3大案陸續進場，合計總銷達338億元，創近年該區案量總銷金額最高，3強鼎立也讓公開進度深受外界矚目。

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泰嘉開發董事長呂金發表示，九份子重劃區位於台南安南區，重劃區內有生態河，加上滯洪池公園、帶狀公園等，綠覆率高，尤其北外環第3期工程預計2026年竣工，預計2030年全線通車，透過北外環道路系統可快速連結台南市區與南科，整體開發優勢吸引建商插旗布局。不少建商看好區段發展，積極搶進推案。

加上九份子國中小是台南市第一所國民中小學，以國際教育和雙語教育作為學校特色課程雙主軸，小2期校舍與地下停車場預計2027年落成，吸引不少家長移居，買方多以自住客為主。

案名 位置 坪數 總銷 一字得 永續一街、永續路 20~35坪 38億 悦讀耶魯 九份子大道、樂活路 24~35坪 100億 國王湖 九份子大道、樂活路 24~65坪 200億

▲九份子重劃區下半年指標案。（ETtoday製表）

近期該區指標案陸續進場，下半年光是3大指標案，總銷就達338億元，創該區近年總銷金額最高，台南市代銷公會理事長佘光宗分析，儘管目前房市氛圍趨冷，該區部分建商因上市公司業績壓力，選擇維持原定推案進度，未有延後計畫，此外，客群以自住客為主的建商，也仍維持自身推案節奏，未受市場影響。

像是九份子推案王泰嘉開發，持續重壓九份子，已經推出8案，剛完工的「璞日」目前僅剩餘屋，7月5日剛公開「一字得」，泰嘉開發經理趙子喬表示，該案總銷約38億元，坪數20~35坪，開價維持在4字頭行情。

興富發集團旗下的金駿營造「悦讀耶魯」，也開始開放預約看屋，代銷透露，尚未正式開案，總銷100億元，打出讓利價，廣告戶出現.3字頭價格。而九份子有史以來最大案，上曜集團「國王湖」總銷近200億元，坪數為24~65坪，也在進行前置作業，Q3即將開賣。

以往台積電效應推升區域房市熱度，近期買氣冷卻，消費者購屋決策更趨務實。呂金發說：「市場正在重新定義，消費者開始購屋回歸建築本質。無論是地段、價格，還是品牌，購屋者更希望看到產品的實際價值。」

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