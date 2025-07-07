房市4大亂象引民怨　估價師批：金融政策「溯及既往」最荒謬

▲估價師表示金融政策讓目前購屋者掉入違約陷阱，建商淪為放款單位，社會矛盾持續擴大，令人痛心疾首 。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

當前台灣房市亂象叢生，一波未平、一波又起。如今，這些政策錯誤所引爆的後果，卻要全民共同承擔，正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔認為，目前購屋者掉入違約陷阱，建商淪為放款單位，社會矛盾持續擴大，令人痛心疾首。

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面對房市糾紛日漸增加，正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔對此表示：「4大關鍵亂象叢生，包含金融政策『溯及既往』，踐踏法治與信賴基礎、高價住宅門檻凍結10年未調整，嚴重脫離現實、鑑價與放款標準錯亂，限貸卻又不給貸、建商被迫變身銀行，角色錯置、風險外移。」

他說：「現行金融政策朝向全面緊縮，甚至出現『溯及既往』的誇張作法，許多民眾在當初購屋時，在謹慎評估自身財務能力與貸款條件後，才決定簽約購屋，但去年9月19日後，金融政策卻突然變臉，尚未申請的貸款件，在毫無緩衝期與法律保障下，適用第七波信用管制，形同政府單方面毀約、嚴重踐踏法治精神與人民對制度的基本信賴。」

另外，中央銀行自民國2016年起對高價住宅實施限貸政策，但至今從未調整總價門檻。還有，銀行採用「鑑價與買價取高者」來認定是否屬於高價住宅，卻又以「取低者」決定實際可貸金額，等於「限貸又限估」，讓購屋民眾左右受困、進退兩難。

▲現行金融政策朝向全面緊縮，包括降低貸款成數、取消寬限期，其中溯及既往最為誇張作法。（圖／記者陳筱惠攝）

黃昭閔舉例，某消費者名下已有1間房，2020年於預售階段購置台中市1戶70坪住宅，每坪單價50萬元、總價3500萬元，當時屬於非高價住宅，預期可貸7成。然今年交屋申辦房貸時，銀行重新對該屋進行鑑價，核估每坪單價已上漲至60萬元、總價高達4200萬元，銀行即以「高價住宅」視之，依第七波信用管制僅准貸3成。

「民眾背上高額自備款與違約風險，最終政府竟反過頭要求建商協助分期攤還，變相逼建商成為金融放款單位。」黃昭閔痛批：「建商何德何能肩負金融風控職能？這根本是政策失能下的體制錯亂，實在荒謬！」

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