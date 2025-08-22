ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

知名酒吧每兩周就被檢舉　阻拆電表遭嗆租屋蟑螂

阿修與前地主親如家人，無妻無子的前地主罹患帕金森氏症時，甚至是由阿修帶去看病，沒想到地主換人後，前地主卻人間蒸發。（圖／投訴人提供）

阿修與前地主親如家人，無妻無子的前地主罹患帕金森氏症時，甚至是由阿修帶去看病，沒想到地主換人後，前地主卻人間蒸發。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

113年9月6日，綠島知名酒吧懶泥的老闆阿修與新地主鄭姓男子發生合約糾紛，鄭男全然不顧「優先承購權」，要阿修1個月內拆屋還地，且用斷水電等方式不停對其騷擾。阿修於113年9月下旬對鄭男正式提出民事告訴，並盼望藉由司法討回公道，但鄭男不僅沒有停止騷擾行徑，甚至對阿修提告侵占和毀損，且騷擾行徑更是變本加厲，而在與對方來往的過程中，阿修也輾轉得知該名鄭姓男子竟為綠島前鄉長的兒子。

針對合約的糾紛，阿修並非沒有想過用理性的方式解決，首先他想到的方式是通過聯繫前地主了解土地轉移的詳細過程，但對方似乎人間蒸發，「我打電話、傳簡訊，甚至去養老院都找過了，但就是找不到他！」阿修向記者表示，他與前地主的關係親如家人，當時無妻無子的前地主身患帕金森氏症時，甚至都是由阿修帶他去就醫，回想4年的相處時光，阿修至今仍難以相信對方竟會突然無故消失。

此外，阿修也曾試圖向鄭男遞出橄欖枝，表明希望雙方能坐下來好好商量，但鄭男不接電話也不回訊息，完全不給商量的空間。113年9月下旬，阿修在與律師討論後對鄭男進行民事提告，主張酒吧是自己蓋的，擁有優先承購權，不須拆屋還地。

新地主鄭男與1名女性友人突然到懶泥酒吧破壞電表，並辱罵阿修為租屋蟑螂。（圖／投訴人提供）

新地主鄭男與1名女性友人突然到懶泥酒吧破壞電表，並辱罵阿修為租屋蟑螂。

然而，鄭男也對阿修提告侵占及毀損罪，原以為鄭男的騷擾行徑會在事情走入司法程序後停止，沒想到卻仍接連受到騷擾。自今年2月起，阿修的店平均每2周就有不明人士報警，對方報警的理由千奇百怪「有次只是有盞營業中的燈沒有關上，也成為對方檢舉的理由，警方和我們都感到很困擾」。

6月25日下午3時許，阿修在店內突然聽到奇怪聲響，走出查看以後發現竟是鄭男帶著一名女性友人在破壞電表，阿修見狀趕緊拿起手機拍攝進行蒐證，對方見狀並沒有罷手，而是用傘把臉遮蔽後繼續動作，一旁的女性甚至辱罵阿修為租屋蟑螂，全然不把優先承購權放在眼裡。

在與對方來往的過程中，阿修也曾想找當地議員或是立委求助，但在輾轉得知鄭男為綠島前鄉長的兒子後，便打消了念頭，阿修一邊嘆氣一邊說著：「我只是遠從桃園隻身來創業的小人物，本來就不容易接觸到那個層級的人物，如今只能相信司法能換來公平正義」而阿修也向記者表示，若是官司打輸，就會好好離開，但若是贏了，也希望對方可以尊重司法結果，停止一切騷擾行徑，避免出現更多勞民傷財的狀況。

懶泥酒吧換地主後，受到的騷擾不斷，除了拆電表、斷電斷水外，更有不明人士直接到店內撒冥紙。（圖／投訴人提供）

懶泥酒吧換地主後，受到的騷擾不斷，除了拆電表、斷電斷水外，更有不明人士直接到店內撒冥紙。

資深律師李巾幞表示，優先承購權規定於民法426條之2，若出租人將土地賣出時，承租人將有以同樣條件優先承買的權力，且出賣人也應當透過書面方式讓優先承購人知悉出賣條件。她強調，倘若承租人租地建屋的建築非違建，確實得以在民事法庭上主張擁有優先承買權。

另外，李巾幞補充道，買賣不破租賃規定於民法425條，她指出，只要不動產租賃契約是在有公證的狀況下，即使出租人將土地所有權轉讓給第三人，承租人的租賃契約仍得以繼續存在。

對此，本刊致電新地主鄭先生詢問回應，記者確認對方是鄭先生本人後，告知致電目的，但鄭先生聽到後，便火速掛上電話，未予回應。

