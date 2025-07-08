「京華廣場」被扣押　中石化擬售前鎮地「提前還15億」

▲「京華廣場」商辦案捲入弊案，土地遭法院扣押，暫停銷售。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「京華廣場」商辦案捲入弊案，土地遭法院扣押，暫停銷售。今日中石化宣布2件事，首先是子公司鼎越開發的聯貸案，獲金融機構多數決同意豁免暨修約，並將在2025年7月底提前還5億元、11月底前還10億元。另外，也正規劃出售高雄前鎮土地，可用於償還借款。

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今（8日）中石化（1314）召開重訊記者會，公告由於重要子公司鼎越公司的「京華廣場」土地受裁定扣押的影響，銷售暫停，業經聯貸案金融機構多數決同意豁免並修改合約，豁免2025年7月底前應補足第三次銷售率檢核的差額及增加提前還款承諾。

中石化表示，借款人鼎越公司承諾於2025年7月提前償還5億元，2025年11月5日前提前償還10億元。另外，中石化也宣布，將規劃處分高雄前鎮區土地，除償還金融機構借款外，也可充實營運資金。

中石化強調：「公司仍將持續遵守公司治理原則並致力於提升營運效率及轉型升級，以維護股東及利害關係人之權益，感謝投資人及社會大眾對中石化的信任與支持，並將持續以專業及負責任的態度應對各項挑戰，創造公司最大的價值。」

▲今（8日）中石化（1314）召開重訊記者會。（圖／翻攝自證交所）

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