解約潮來襲　2大屯區淪預售「重災區」

記者陳筱惠／台中報導

台中房市吹起解約風，根據最新統計，西屯區與北屯區成為預售市場「解約重災區」，兩區合計超過200筆解約紀錄，其中西屯區高達113筆，北屯區也達105筆，專家則表示，數據顯示大部分解約交易時間為2023至2024年間進場的購屋族，在一連串不景氣的前提下選擇認賠殺出。

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▲台中大部分解約交易時間為2023至2024年間進場的購屋族，在一連串不景氣的前提下選擇認賠殺出。（圖／記者陳筱惠攝）

據實價登錄資料統計，台中全區2022年至今，預售屋交易共計6萬3276筆，而自實價登錄開始揭露解約紀錄，台中市解約件數來到559筆，實際比例僅0.9％。但在央行限貸與利率走高的壓力下，自備款門檻高，未來這類導致部分買方無法如期付款而解約的有望增加。

根據資料，西屯區解約案件主要集中在總價帶1900至2900萬元之間，而北屯區則以2300至3200萬元為主力解約價位帶。並且大部分解約交易時間為2023至2024年間進場的購屋族。

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「這些區域在過去多為推案熱門區，產品屬性多元、單價高，吸引大量投資進場，但隨著房價墊高與政策緊縮，市場轉為保守，購屋人信心下滑，不少投資客選擇中途退場，尤其是解約筆數集中在2023至2024年，反映當時推案量體大、銷售期交錯於政策變化之際，成為違約高峰。」

▲搶在2023年7月1日前的預售屋主，雖擁有換約紅利，但心態也逐漸崩塌。（圖／記者陳筱惠攝）

資深房仲謝兒政認為：「2023年7月1日後預售屋交易已經禁止換約，當時景氣仍過熱，仍有『帶著鋼盔往前衝』的勇士入手，隨著2024年9月19日第七波信用管制實施，這一段時間交易的預售屋主才感受到『荒』，也因此大部分解約物件都是落在這時間點。」

至於搶在2023年7月1日前的預售屋主，心態也逐漸崩塌，白洪章說：「雖然這批搶買的購屋族仍有換約的紅利，但實際上近期買氣慘淡，美國關稅問題未解，台幣強升，在這些問題尚未有明確走向前，台灣經濟與房市都屬於淺碟市場，信心不足下，無人出手接盤，若虧損達到15％（與建商解約上限），也有可能再擠壓出另一波解約潮。」

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