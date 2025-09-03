屋主用屋頂留言嗆聲！　Google地圖驚見「去你的」

▲這間房子的屋主已把街景做模糊處理。（圖／翻攝自Google Maps）

記者詹雅婷／綜合報導

美國密西西比州一名屋主為了防止有人透過Google Maps偷看自家，直接在屋頂寫下「去你的」（F**K YOU）大字。

每日郵報報導，由於這間房子在Google Maps街景上已經模糊處理，因此部分Reddit論壇網友猜測，這可能與屋主想要保護自身隱私有關。這一幕引發部分網友討論，「我猜是他們要求Google在街景對住宅做模糊處理，但Google不在衛星地圖上這樣做，所以這就是屋主的回應」、「你們覺得他們有意識到，這只會吸引更多注意力嗎？」

屋主可透過Google Maps街景的「回報問題」功能提交要求，就能對房屋、汽車等進行模糊處理，但不會變更衛星影像。Google曾說明，Google Earth的影像是由政府、業者、公部門等單位提供，部分畫面會先行做模糊處理。

此前，伊利諾州萊克郡（ Lake County）也有屋主在屋頂上留言，寫下「去看A片，不要看我」（Watch p*rn, not me）的字樣，白色巨大的字與深色屋頂形成鮮明對比，結果吸引大批網友朝聖。有人說，「突然間全世界都在關注這裡」、「我不能不同意屋主的觀點」。