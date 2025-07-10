韓國瑜意外捧紅的「迪士妮」現交易　建商1億包下2樓層

記者張雅雲／高雄報導

前高雄市長韓國瑜曾提出在高雄引進迪士尼樂園政見，意外讓「迪士妮」酒店爆紅成為焦點。當時為了避風頭，店家還改名為「壹殿媛」，根據實登，該店2月出現轉手交易，成交價1億元，據查，新買家就是吉田開發建設。

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▲根據實登，從「迪士妮」改名的「壹殿媛」2月出現轉手交易，成交價1億元。（圖／記者張雅雲攝）

前高雄市長韓國瑜曾提出要在高雄引進「迪士尼樂園」，沒想到有眼尖的網友發現高雄早就有「迪士妮」，而且客群是「成人向」的禮服酒店，當時鬧得沸沸揚揚，店家一度爆紅，為了避風頭還改名為「壹殿媛」。

▲前高雄市長韓國瑜曾提出要在高雄引進「迪士尼樂園」，沒想到有網友發現高雄早就有「迪士妮」。（圖／翻攝自Google Maps）

該店位於高雄市新興區復興二路的「摩登時代廣場」7樓，根據實登，該店地坪104坪、建坪1205坪，屋齡35年，２月有新買家一次買下7、8樓2個樓層，成交價1億850萬元，換算單價9萬元。據查，新買家為吉田開發建設。

吉田開發建設機構執行長李仲泰指出，該大樓位於高雄市政府附近、鄰近亞洲新灣區，地段相當精華，加上全棟產權單純，隨高雄AI產業起飛、科技人才聚集，預計將持續整合該棟改建，轉型為5A級商辦，短期內尚無其他計畫。

根據臉書粉專顯示，該店是「成人向」禮服店，在地仲介透露，該大樓目前採分層出租經營模式，進駐業者以娛樂服務業為主，包括禮服店、夜店、會館、KTV等。

▲該大樓目前採分層出租經營模式，進駐業者以娛樂服務業為主。（圖／記者張雅雲攝）

在地仲介透露，壹殿媛已在當地經營近10年，月租金約10萬元初頭，租期尚餘5年以上，短期內無搬遷計畫，若以月租金10萬元換算，租金投報率約1.1%

住商亞灣團隊總經理李家豪表示，該區域商辦屋齡30-40年的成交單價通常落在10~13萬元，此次交易單價9萬元，僅個位數明顯低於市場行情，對買方而言，收租穩定也頗具投報價值。

壹殿媛整層交易小檔案 位置 復興二路 現況 壹殿媛酒店 坪數 1205坪 成交價 1億850萬元 新買家 吉田開發建設 區域行情 30~40年商辦10~13萬元

▲壹殿媛整層交易小檔案。（ETtoday製表）

區內不少老商辦承租給成人娛樂等八大行業，單坪租金約350~400元，部分商辦屋齡10~20年，成交價約每坪20萬元上下，租金則在每坪500~600元之間。

李家豪分析，該區屬於南高市中心，商業機能發達，除整合外，近期也有部分投資人收購老商辦，進行整層改造的新營運模式，像是改造為商務旅館，租客相對穩定，為投資者提供穩定的現金流收益，使得這種「商辦轉商旅」模式逐漸受到市場青睞，投報率也較租給單一業者更高。

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