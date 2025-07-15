超過2萬名房仲見證　「591金牌專家」打造專業品牌力

▲「591金牌專家」協助房仲在萎靡的市況中依然搶得先機、穩定拓客。

圖、文／591房屋交易網提供

當前房市景氣低迷，買氣明顯萎縮，成交難度節節升高。在這樣的市場環境下，唯有主動提升個人能見度、強化客源連結，才能穩住基本盤。「591金牌專家」正是仲介突破困境、穩健經營的利器，主打三大核心優勢：個人專屬標籤曝光、買方聯絡機會提升、屋主委託優先分派。加入後，聯絡機會將可大幅提升60%，成交機會同步成長50%。目前已有超過2萬人次加入，每天最低僅需10元輕鬆啟用專屬行銷工具。協助房仲在萎靡的市況中依然搶得先機、穩定拓客。

「591金牌專家」透過專屬標籤與獨家曝光版位，快速建立個人品牌、強化第一眼吸引力，每月平均瀏覽量最高可突破5萬次，遠高於未加入時的1.6萬次。此外，每月最多可接觸60組潛在買家，足足是未加入時的3倍，再搭配一鍵生成行銷物件的功能，大幅提升行銷效率與專業形象。

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有別於傳統張貼傳單、被動等來電的銷售方式，「591金牌專家」採取主動經營模式，透過深耕社區、網路曝光及個人品牌經營，持續打造專業形象與信任感，長期累積穩定的潛在客戶群。提升買方與屋主主動聯繫，有效掌握更多專屬商機，進一步強化市場影響力與客戶黏著度，幫助仲介在競爭激烈的市場中穩定業績，提升成交效率。

在房市不明、買方日趨謹慎的現況下，信任已成為促成成交的關鍵。面對資訊氾濫、選擇多元的市場，買方更傾向選擇值得信賴、專業形象鮮明的仲介。「591金牌專家」透過專屬標章與個人曝光，協助仲介快速建立信任感，長期累積品牌資產。大幅提升買方聯絡率，顯著提高屋主主動委託的意願，確保優先取得珍貴委託案源，成為穩健成交的強力後盾，助力業績持續攀升。