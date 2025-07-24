「馥華之道–鳳庭」捷運丹鳳站200米、全街廓開發！超過30項公設打造度假綠洲　重塑南新莊住宅美學

▲馥華集團40多年來堅持提供新生活提案為建築理念，位於新莊的「馥華之道」以水聲與綠意交織出如度假村般的氛圍。圖為「馥華之道」接待中心實景拍攝。（圖／馥華之道提供，下同）

房產中心／綜合報導

南新莊丹鳳站旁，將迎來一處充滿詩意的綠洲，猶如世外桃源的全新地標「馥華之道–鳳庭」，以一種溫柔卻自信的姿態改寫人們對「家」的想像。它不僅是一棟建築，更像是一處隱身於塵囂之外的度假秘境，讓每一次回家都像是一場為自己而準備的旅程。馥華集團首次進軍新莊，便以「回家開啟度假模式」的概念，將飯店的質感、綠洲的靜美以及生活的溫度，細細編織進建築與景觀之間，讓回家成為每日心之所嚮的幸福儀式。

作為南新莊指標建案，「馥華之道」第一期鳳庭區開發基地面積廣達2,390坪，規劃地上32層、地下6層一幢二棟建物，皆以自然融合建築為出發點，回家之路就像進入桃花源般令人放鬆；而走進「馥華之道–鳳庭」，最先映入眼簾的是挑高10米的迎賓大廳，兼具氣派與尊貴。外觀基座採金屬格柵與石材搭配，營造出如國外知名飯店般的氣勢；貼心設計的風儲式金屬大門，避免雨水、風沙影響室內整潔；更精心設計外送區，區隔與住戶動線，可見多麼重視住戶隱私。

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為了讓住戶回家如同來到飯店享受，「馥華之道–鳳庭」特別規劃了超過30項公設，其中一樓公共區域可見氣派及舒適兼顧的全日餐廳、廚藝教室與戶外泳池．伴隨潺潺水瀑營造出優雅意境。社區更特別規劃種植櫻花、青楓、流蘇、紫薇等四季喬木，搭配各種高低灌木、層層堆疊，在不同時節綻放不同色彩，像走入了一幅會呼吸的畫裡，充滿浪漫風情。

▲「馥華之道–鳳庭」外觀以南新莊最高地標之姿矗立，結合國外飯店級公設設計語彙，打造城市裡的度假綠洲。圖為接待中心模型區實景。

以新莊早期水流與竹林意象為靈感規劃的昀逸走廊，引領住戶穿梭於各項休閒公設之中，為忙碌的生活留下一方寧靜之所。二樓則為住戶專屬的公設空間、動靜分區，動區有KTV、健身房、瑜伽室、桌球室、電競室、琴房、棋藝室、練團室等，讓身心釋放壓力；靜區則規劃閱讀區、家教室、畫室、藝文沙龍、峇厘島風的休憩大廳，讓人隨時隨地享有自在放鬆又有品味的「me time」，不論是想運動、沉思、創作、交誼，都能在「馥華之道–鳳庭」找到最合適的角落。

「馥華之道–鳳庭」規劃體現馥華集團深耕40多年的品牌哲學，自1987年起，馥華便以商務旅館起家，認為土地不該只是單一功能的利用，而是應該要創造出更好的生活品質。因此，在1991年成立自有的甲級營造廠–永大興營造工程股份有限公司，以「自己蓋，才蓋得好」為信念，展開了專注於營造品質的第一階段經營；第二階段更近一步提升居住的美學素養，推出大坪數、一層一戶產品；而品牌的第三階段更引入國際設計團隊，從建築、街廓到景觀都全面大幅度提升；如今，馥華更將品牌定義為理想生活方式的開創者與領路者。正如「馥華之道」建案名稱的含義，「道」即是方向、也是選擇，透過這份選擇住戶能夠擁有不同以往的居住體驗。

▲▼「馥華之道–鳳庭」希望傳遞的概念–家是讓住戶回家就像走進五星級飯店。圖為54坪4房樣品屋實景拍攝。

除了精緻公設與品牌力引人注目，南新莊本身的發展潛力更值得期待。北新莊副都心已開發成型，循著都市更新的腳步，未來重心逐漸南移。「馥華之道–鳳庭」銷售團隊協理鄭玉欣表示，南新莊如丹鳳、迴龍未來十年可望成為新興重鎮，而「馥華之道–鳳庭」距離丹鳳捷運站僅約200米，與A6泰山貴和站串聯起完整交通網絡，鄰近四維商圈、中正路沿線，生活機能完整且便利。更重要的是，塭仔圳重劃區、丹鳳都更區等重大開發案陸續展開，其中丹鳳都更區因地主單一、協調快速，開發進度有望超前塭仔圳。這些規劃將為南新莊引入更多就業、商業與人流，帶動房價穩步提升，也讓南新莊成為捷運沿線及永和、中山、民生社區等地換屋族的重要選項。

▲▼選擇了「馥華之道–鳳庭」，就選擇了一種讓日常也能充滿儀式感的美好生活。圖為三房樣品屋實景拍攝。

「馥華之道」由許國勝建築師事務所、JAHAA頡合設計等北市豪宅團隊操刀，以SC+SRC+RC結構系統及耐震設計，整體規劃共610戶，戶型包括有28～31坪2房、36～42坪3房、54坪4房，千坪綠化面積與高規格建材讓人驚豔；在新莊市容持續國際化的此刻，「馥華之道–鳳庭」不光是重塑了區域住宅美學，更彰顯出馥華集團「回家啟動假期」的品牌初心與願景，對於渴望美好與從容生活的人而言，「馥華之道–鳳庭」是值得擁有的理想選擇。

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