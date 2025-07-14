已逝屋主欠債千萬　名下七期小豪宅「高於市價」被法拍

▲一戶位於七期重劃區、總價逾千萬元的小坪數住宅，近日因原屋主積欠千萬元債務且已過世，正式進入法拍程序。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中七期再現小豪宅法拍案例，一戶位於七期重劃區、總價逾千萬元的小坪數住宅，近日因原屋主積欠千萬元債務且已過世，正式進入法拍程序。根據拍賣公告顯示，該建物拍賣底價2530萬元，以該社區相同坪數物件約1600萬元來比較，顯見高於行情。

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位於台中市七期南側的大墩七街，一筆總坪數32.38坪的2房物件進入法拍程序，經查，因原屋主積欠千萬元債務且已過世，其家人也紛紛拋棄繼承，因此讓這筆不動產以底價2530萬元進入法拍市場。

而該社區屋齡3年，總戶數超過400戶，2房含車行情落在1400~1600萬元，此次法拍物件底價2530萬元，高於行情不少。經查，原債務人於生前尚欠房貸約1080萬元，但其他民間借貸，包含中租、新鑫股份有限公司，分別還欠債108萬元、160萬元，且最高利率來到法定最高上限的年息16%。

不料，自2024年3月起屋主即未再履行還款義務，根據判決書指出，原屋主賴男已於2024年2月過世，債務清償問題也隨之浮上檯面，法拍程序因此啟動。七期房仲簡剴延則表示：「該戶入手價格落在1300萬元，拆算車位單價來到45萬元上下，該社區目前行情約62萬元，但因社區供給多、坪數小，超過2千萬元成交的物件僅2筆且為40坪物件，因此，要出脫的機率不高。」

▲此次進入拍賣的標的是位於七期核心地段的小坪數住宅，總價破千萬，屬區域內典型「小豪宅」產品。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，原屋主相當年輕，社群上更是社交活動滿滿，更寫下對於交屋的期待「首批交屋入住社區1年多，管委會慢慢成型強力後盾，社區質感越來越好！」、並且也貼出育兒照抒發「在這個求經濟穩定生存辛苦的世代，工作再累再辛苦，看到小孩成長茁壯！就是種動力！」令人相當鼻酸。

不過，寬頻房訊發言人徐華辰表示：「此次進入拍賣的標的是位於七期核心地段的小坪數住宅，總價破千萬，屬區域內典型『小豪宅』產品，過去常見於投資或置產用途。近年因市場波動與資金排程壓力，類似高總價小坪數產品流動性相對下滑，買氣明顯趨緩。」

徐華辰說：「雖然七期地段具一定保值優勢，此次法拍案也凸顯近年房市壓力下，個別資產階層面臨的財務風險，目前根據市價行情來說，首拍拍出機率不高。」

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