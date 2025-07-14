實坪不到5坪！桃園7坪蝸居240萬「完售了」　網：要香港化了嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

「我是桃園人」粉專日前發文，揭露桃園竟有僅「7坪權狀、實坪不到5坪」的小宅完售，引發網友熱烈討論，「台灣真的要香港化了嗎」、「住久會得憂鬱症。」但也有人表示，「我會想買，買來當秘密基地」、「我老的時候就會選這種，把用不到的都斷捨離。」

「我是桃園人」指出，目前房市雖然低迷，但北市、桃園、新莊都開始出現10坪以下迷你套房，桃園還有某案只有7坪權狀、實坪不到5坪，「結果居然……完！售！了！」

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完銷的桃園小宅總價僅240萬元，受到投資客、首購族及單身租屋族青睞。分析這種「進門就能環視全屋」的極簡蝸居宅熱門原因，包括「總價低，7坪只要240萬」、「在工業區旁，租屋需求大，轉手不難」、「投資客、單身族、首購族都能上車」，抓住租屋族與年輕人胃口。

貼文掀起一陣網友論戰，有人憂心忡忡直指「香港化」已悄悄來臨，「完了建商嚐到甜頭開始香港化了」、「不能笑香港蝸居了QQ」、「香港籠民真實在台灣上演。」更有人悲觀預言，「以後就是開始流行雙層床了。」

也有不少人認為此舉符合市場需求，「7坪好住好整理，雙人床、小陽台都能擺」、「不婚不生，只求容身之地」、「想買來當自己的秘密基地」，甚至有人喊出「我覺得可以，我都想買一套。」

事實上，目前已完銷的該案，除了僅10戶的小量體能快銷外，若購置7坪的戶別只需花費200多萬元，搶手度其來有自。《住展》雜誌發言人陳炳辰說，「這類鳥籠蝸居型物件又易於租賃，因此像桃園市兩案所在的工業區、軍營位置會有相關族群租屋需求。」

該案最小坪數是1樓戶，權狀6.7坪，室內僅4.8坪。浮見月室內設計師劉獻文表示：「現在比較主流的套房小宅，坪數會規劃在10~12坪，甚至更大一些，有餐桌、客廳的規劃，但以此6.7坪物件來說，是放得下雙人床，也有廚具、衣櫃，但就沒有小沙發、小餐桌的位置了。」