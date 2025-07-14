總價承受能力降　台中預售30坪⭣交易比重飆破4成

▲台灣房市出現明顯「小宅化」趨勢，資料照。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在高房價與人口結構改變雙重推力下，台灣房市出現明顯「小宅化」趨勢。現今預售屋市場標準房型已由過去主流的3房格局，轉變為2房產品為主，連帶推動建案坪數整體下修，不到1年時間，台中21~30坪的小宅產品，正逐漸成為市場主力。

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資料顯示，2023年全台建物買賣平均移轉面積為29.7坪，也是全台買房族買賣首次跌破30坪大關，對比10年前，建物買賣平均移轉面積34.6坪，等於相差一個房間。

而中南部過去因房價相對親民、土地供給量大，未感受到雙北「蝸居」現象，不過近幾年卻有感房屋「縮小了」。實價登錄揭露，2024年6月台中市預售屋交易中，坪數31~40坪的物件交易比重占全市4成，也是比重最大宗。

▲就在919金龍風暴之後，21~30坪物件成交比重不斷增加。（圖／記者陳筱惠攝）



就在919金龍風暴之後，該比重被翻轉，10月份後開始21~30坪物件成交比重不斷增加，直至2025年5月，21~30坪物件成交比重攀升至4成，30坪以下成交比重更佔整體的4成6，反觀31~40坪物件下降至3成3。

「坪數變小、格局更精緻。」是開發商的共識，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說，他認為：「總價門檻低、坪數彈性與轉手高流通性等優勢，都讓2房產品吸引自住型與首購族群青睞，成為市場主流。」

但白洪章點出：「實際上，這不代表建商不推30坪以上物件，近期反而有不少開發商，將3、4房視為主力，但這段時間的交易，反應出消費者對房價的承受總價帶，大致落在一個高的壓力點。」





▲如今不少建商為控管總價、對應年輕首購族群購屋能力，甚至也有3房壓縮至30坪內的精緻規劃出現。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出：「過去的3房大多落在35至40坪，如今不少建商為控管總價，2房產品普遍集中在25至30坪區間，甚至也有3房壓縮至30坪內的精緻規劃出現。」

但曾敬德提醒：「購屋族在選擇產品時，不單單要看總價與坪數，更應關注格局配置與生活便利性，才能兼顧實用與保值性。」

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