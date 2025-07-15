【廣編】「香朵」7月8日吉時動土　危老神推手掀起新篇章

▲玉鼎將建設旗下建案「香朵」7/8舉行開工典禮，由（左一）建築師林婼永、昌奕工程負責人施昭宇、玉鼎將建設董事蔡景仲、董事長胡升瑞及董事李日東、優寶營造董事長高富貴共同主持。

圖、文／玉鼎將建設提供

由昌鴻國際建設攜手東東餐飲集團、正德資產共同創立的玉鼎將建設，旗下法式指標代表作「香朵」將於7月8日吉時舉辦動土典禮，正式為新北市三重區最具潛力的地段揭開發展序幕。

「香朵」座落於五華街1巷，面對仁義重劃區，享有36米棟距的寬闊視野；交通方面，公車路網可直達北市雙連捷運站、忠孝新生站、捷運大安站、大安森林公園站等9個核心捷運站口，且鄰近未來環狀線Y23五華國小預定站，一橋抵達北車雙子星與北士科AI產業廊帶，無縫串聯首都門戶與科技核心。

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「香朵」格局規劃2房26坪、舒適3房30坪、三代同堂4房格局，一層僅3戶，格外受到市場矚目。此外，「香朵」融合頂級建材，全面導入TOTO精品衛浴、歌德廚具櫃體、Rinnai三機、德國太格木地板、JUDO全棟淨水系統、Hometek多功能影視防盜主機等國際級設備，大廳入口更採人臉辨識。由優寶營造及昌奕工程顧問擔任專業監造，匯集8大技師團隊，從建築細節到施工品質層層把關。



