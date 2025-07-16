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高雄豪宅重劃區旁現凶宅法拍　1坪15萬打包3樓層

▲▼ 中都,愛河 。（圖／記者張雅雲攝）

▲近期中都生活圈有間公寓1、2、5樓，因「清償票款」遭強制執行淪落法拍市場，8月13日舉行四拍，底價1761萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

緊鄰高雄美術館特區的中都重劃區，擁上萬坪中都溼地公園綠地，是高雄新興豪宅聚落，近期中都生活圈有間公寓1、2、5樓，因「清償票款」遭強制執行淪落法拍市場，8月13日舉行四拍，底價1761萬元，換算單價僅15萬元。專家指出，流標機會高。

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該物件為地上5樓公寓，位於三民區力行路，屬於中都生活圈，屋齡36年，一次打包1、2、5樓進法拍，總坪數達117.3坪，目前四拍底價為1761.4萬元，預計8月13日拍賣，換算單價為15萬元，相對中都重劃區預售新案已達5字頭，單價相對便宜。

▲▼ 中都,愛河 。（圖／記者張雅雲攝）

▲中都重劃區與高雄知名的豪宅聚落美術館特區，僅愛河一河之隔，因此被視為美術館特區延伸，為新興豪宅重劃區。（圖／記者張雅雲攝）

根據法院筆錄，該案債務人為陳姓自然人，另法院筆錄提及，該案拍賣原因為「清償票款」強制執行，債務人透露，1樓無人居住做為倉庫使用，2、5樓有人居住，而5樓曾發生非自然死亡事故。

台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，中都重劃區與高雄知名的豪宅聚落美術館特區，僅愛河一河之隔，因此被視為美術館特區延伸，為新興豪宅重劃區，加上區內綠覆比高，吸引不少建商購地卡位，新案成交價已站上5字頭。

▲▼ 中都,愛河 。（圖／記者張雅雲攝）

▲中都生活圈為已發展舊聚落，多為公寓和透天厝，屋齡普遍較高。（圖／記者張雅雲攝）

中都重劃區旁邊的中都舊聚落，生活圈多為公寓和透天厝，屋齡普遍較高，屋齡約40年，公寓1樓行情約30~32萬元，2樓單價格約在25~28萬元，5樓落在15萬元上下，顏政豪說：「該法拍物件為公寓，由於主要價值在於1~2樓，5樓又是凶宅，有如買下1、2樓後『半買半相送』的概念。」

顏政豪認為，除了自用，建商在此區域進行整合開發難度高，主要是因公寓不同樓層的價格分配不平均，1樓住戶通常要求最高價格，而5樓住戶則認為地坪面積相近應有相同價格，因此成交價很難達成共識。

  法拍公寓小檔案
位置 高雄市三民區力行路
總坪數 117.3坪
拍賣樓層 1、2、5層
拍賣日期 8月13日
底價 1761.4萬
公寓2~5樓區域行情 每坪15~28萬

▲法拍公寓小檔案。（ETtoday製表）

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該物件最大的挑戰在於買家必須一次性吃下3個樓層，直接拉高入手門檻，且1樓僅持分2/3產權、5樓為凶宅，增加未來轉手難度，目前該物件進入四拍，本身就反映潛在買家對此類複雜物件的謹慎態度。

尤其近期房市買氣冷清，投資人更傾向於選擇風險較低、處理相對簡單的物件，對於需要大量資金投入且後續處理複雜的標的，普遍採取觀望態度，即使物件已進入四拍，每坪單價低至15萬元，流標機會仍高。

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關鍵字：高雄中都重劃區法拍公寓四拍凶宅

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