幼華焦家砸4億買「台北之星」　單價269萬擠10大豪宅

▲「Diamond Tower 台北之星」再現實登。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

忠孝復興指標豪宅「Diamond Towers 台北之星」再現實登，28樓總價約4.18億元，單價269.1萬元登北市10大豪宅。該筆交易時間在2023年6月，趕在《平均地權條例》修法前夕成交，買方大有來頭，與幼華集團焦家有關。

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日前北市豪宅「Diamond Towers 台北之星」傳政府持有的18戶標租案，全數流標，但最新實價再傳新高單價紀錄，28樓成交單價達269萬元成交。

實登顯示，該28樓戶總坪數約184坪，在2023年6月時以總價4億1888萬元成交，扣除車位換算單價約269.1萬元，並標註為毛胚屋。經查謄本，買方為「宏昌欣業」公司，大有來頭，與幼華集團焦家有關。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「該交易為私法人趕在《平均地權條例》修法前夕成交，價格雖貴卻也在合理範圍，但近期市場前景不明，該社區日後續創高價與否，關鍵仍端看政策態度。」

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示：「該社區為北市指標性豪宅之一，樓下有知名百貨業者，且緊鄰捷運忠孝復興站，又位處東區商圈，整體商業與生活機能無虞，近期成交單價站穩每坪200萬元，高樓層則在單價240萬元以上。」

▲北市歷年成交單價最高10大豪宅。（表／住商統計）

住商觀察北市前10名成交單價最高的豪宅，雖動輒數億元，且成交單價基本站穩255萬元以上，但自2023年以來排行榜紋風不動，頂級豪宅少見新進者再創高單價。

賴志昶補充，北市近期少有高價豪宅再創新高價，主要原因有2，一是北市蛋黃核心地段新案推案量有限，且興建頂級豪宅的開發商多無急售壓力，使此類創高價交易近年日趨保守。

第二，賴志昶表示，是市場大環境受政策影響甚鉅，前有《平均地權條例》修法限制私法人購置住宅，後有央行限貸等因素，令豪宅單價難以續創新高。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「在這波房市寒冬中，雙北表現相對好一些，但同時在川普2.0之下，國際經濟局勢震盪，高資產客也會更為敏感，因此豪宅市場相對中小坪數物件來說，還是比較低迷一些。」

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