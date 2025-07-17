傳坤字輩建商3.99億收走房地　豐原30年幼兒園月底熄燈

▲位於台中市豐原區的蒲公英私立幼兒園，新學年度不再辦學。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中市豐原區的蒲公英私立幼兒園，新學年度不再辦學，根據實價登錄資料顯示，該校用地2024年時就由台中建商背景的開發商，以總價3.99億元收購，土地成交單價約落在每坪7字頭，專家推估，未來推案每坪至少4字頭。

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該筆交易於去年6月成交，位於豐原區圓環北路二段上，屬地上物完整土地約586坪，由於臨近市中心、生活機能成熟，一旁就是全聯、賣場，具備極高的土地發展潛力。

▲台中建商再度插旗豐原區，目前整併超過700坪土地。（圖／記者陳筱惠攝）

實際追查，除了以68萬元購入的幼兒園土地外，同年11月，同樣的買方以1.1億元總價，再入手鄰地約133.75坪的透天厝，換算每土地單價83萬元整。整筆交易高達5億元，平均土地入手單價突破7字頭，也不排除繼續整合。

住商不動產豐原中正加盟店店東林弘偉認為：「區域土地單價約落在6字頭左右，此筆交易會有較高成交行情，主要為該戶土地有臨大馬路優勢，且與建商域整合的鄰地相鄰，若能依同整合則未來改建街廓更為完整，有較大改建效益，因此讓建商願以較高單價出手。」

此次買家經查，為台中市頗具規模的坤字輩建設公司，長期深耕豐原住宅，業界表示：「該土地是去年6月成交物件，因卡在限制貸款前、建物擁有危老價值，成為當地高價交易，幼兒園近年也成為建商獵地目標，主要還是地點與基地規模。」

▲該幼兒園也在社群上發布歇業訊息，並且邀請過去的畢業生、家長，在7月底回園走走。（圖／記者陳筱惠翻攝）

雖然幼兒園即將熄燈引發部分家長不捨，該幼兒園也在社群上發布歇業訊息，並且邀請過去的畢業生、家長，在7月底回園走走，並會舉辦熄燈晚會，引起不少討論。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「該地鄰近豐原第一環，又鄰近大片綠地葫蘆墩公園，周邊近年來吸引不少開發商青睞，未來推算房價至少每坪4字頭左右區間，由於仍屬豐原市區第一環周邊。」

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