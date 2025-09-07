住「發財屋」數年...房客發大財買樓下房！作家小彤曝挑租客思路

▲作家小彤擁「11間房產」。（圖／翻攝自臉書／兩性作家小彤。）

圖文／CTWANT

被封為「愛情天后」的兩性作家小彤，去年才經歷胰臟癌手術與12次化療，期間不斷對自己信心喊話「我要活下去」，如今她會每月照例1次抽血看報告，以確定癌症指數CA199是否偏高，強調「台灣彤姐沒在怕的啦」。而買房買出樂趣的她，在臉書分享了自己當房東的經驗，並說明自己挑選租客的思路。

小彤在臉書粉專「兩性作家小彤」發文表示，某電視名嘴是她的舊房客，住在她的「發財屋」好幾年，因發大財買了樓下3樓房子，而她最近請了幾個仲介來代租，前天下午突然有3組人來搶租，讓她忍不住驚呼「原來我真的租得太便宜了」。

小彤透露，第1組人是母女檔，完全不殺價，且同意以1年近百萬房租一次繳清；第2組是音樂人夫婦，有對她殺價；第3組則為旅美牙醫夫妻，不僅「愛到不行」，還強調可以加價承租。

對此，小彤就對3組客人進行分析：首先，母女檔的媽媽年逾80，讓她有點擔心；其次，旅美牙醫夫妻如租了「發財屋」，可能1、2年內就會賺大錢並買房搬走，「所以，我讓價租給了應該3、5年內不會遷走的音樂人夫妻，2位曾經頗知名的俊男美女歌手喔！」

小彤也強調，這篇貼文只是分享自己的決策思維，不是在炫富，「真正好野人，房子是空著給外傭住的啦」。



