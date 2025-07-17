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3房大樓價換5房透天　業者搶攻市場「性價比之王」

▲▼ 大樁建設,透天,別墅,4千萬,水湳 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市場上別墅透天類型預售案與大樓預售案相比，數量自過去明顯減少，大樓案足足多了2倍。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在水湳中央公園特區大樓均價已突破每坪80萬元、50坪住宅總價動輒4000萬元的市場現況下，也有業者逆勢打出廣告戶總價3888萬元起的3房大樓價格，進軍透天市場換5房。業者指出，隨著水湳經貿園區重大建設陸續完工，大水湳房價漲幅可期。

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觀察台中市場上別墅透天類型預售案與大樓預售案相比，數量自過去明顯減少，根據售屋平台資料，台中市西、北屯區的透天別墅預售案共計58案，但大樓案則是超過120筆，足足多了2倍。

營建業者坦言：「目前土地價格居高不下，地坪40坪來計算，土地價格就佔了2400萬元，加工成本（含電梯）也都是千萬元起跳，總價輕鬆突破4千萬元豪宅線大關，也因此近年來多數開發商會選擇興建華廈、大樓，爭取更多可售坪。」

觀查西屯區高價透天別墅個案，集中在十二期重劃區、單元一，戶戶5、6千萬元起跳，如單元一東方美建設的「東方菁英」規劃地坪25~52坪、建坪65~90坪，每戶開價5880萬元起。十二期重劃區「敦泰璞善」則是規劃地坪40~50坪、建坪104~107坪豪墅，每戶開價6450~7050萬元。

▲▼ 大樁建設,透天,別墅,4千萬,水湳 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於水湳經貿園區周邊，有業者逆勢打出總價3888萬元起透天新案。（圖／記者陳筱惠攝）

不過位於水湳周邊，也有業者逆勢打出總價3888萬元起透天新案，大樁建設推出全新電梯別墅案「大樁園8」，鄰近即將於年底啟用的國際會展中心、綠美圖，以及未來的台中大巨蛋，雖未居中正水湳，但主打4至5房大套房格局、雙平面車位，引起市場關注。

大樁建設副總經理鄭國政指出：「『大樁園8』定位比照14期6千萬等級產品，卻以不到4千萬的價格入市，堪稱水湳周邊『性價比之王』。」

▲▼ 大樁建設,透天,別墅,4千萬,水湳 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲西屯區高價透天別墅個案，集中在十二期重劃區、單元一，戶戶5、6千萬元起跳。（圖／記者陳筱惠攝）

根據實登揭露，2024年水湳中央公園特區全年成交戶數達645件，平均單價為每坪68.6萬元，近期新案已站穩8字頭，年漲幅超過20萬元。區域潛力被看好，包括「豐邑PARK ONE」實登單價已達95萬元，「遠雄綠美」、「親家中央公園」等緊追在後。

「大樁園8」全案規劃5層樓電梯別墅，共18戶，每戶地坪26~69坪、建坪69~90坪，總價3888萬至6038萬元，總銷金額約7.5億元。鄭國政表示：「透天別墅產品除了利潤比大樓產品低外，也相當考驗建商品牌力，預測未來透天產品仍會越來越稀有。」

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關鍵字：水湳豪宅台中透天大樁8預售案白派

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