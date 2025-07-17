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中路特區新案站上6字頭　代銷揭桃園、雙北客需求差異

▲▼ 看屋 。（圖／記者項瀚攝）

▲桃園中路重劃區新案逐漸站穩6字頭，區內樓層最高的「悦讀伊頓」成交單價落在60.5~65萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／桃園報導

桃園中路特區新案房價逐漸站穩6字頭，代銷業者觀察，該區是桃園眾多重劃區中，雙北客比例最高的一區。此外，他也分析了雙北客、桃園在地客的購屋需求差異，指出雙北客最看重重劃區氛圍，房價反而是其次考量，因此選擇中路特區。

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桃園中路重劃區新案站穩6字頭，第一個站上的是「悦讀伊頓」，成交單價落在60.5~65萬元，該案也是中路重劃區中樓層最高的個案，規劃2棟32層。另外，同樣是話題新案的「國泰GRAND PARK」成交單價落在59.9~65萬元。

興益發建設銷售部協理賴浚龍表示：「在桃園眾多的重劃區中，中路重劃區的雙北客比例最高，約達4成左右，其中有2大原因，第一是緊鄰交流道，通勤便利；第二是區內公園綠地多，氛圍質感佳，有小天母的感覺。」

賴浚龍觀察：「雙北客、桃園客有一大明顯的差異，桃園在地客以房價為主要考量，而雙北客看重居住環境與氛圍，房價其次，即便中路特區房價高於桃園其他重劃區，也還是會選擇中路，且事實上在雙北的比價效益下，6字頭也是客戶能接受的價碼。」

▲▼ 中路特區 。（圖／記者項瀚攝）

▲中路特區開發已相當飽和，機能逐漸成熟。（圖／記者項瀚攝）

信義房屋中路重劃店經理宋有容表示：「中路特區開發已相當飽和，機能逐漸成熟，線上新案數量也越來越少，房價行情逐漸追上小檜溪重劃區，目前新案均價逐漸站上6字頭，」

宋有容觀察：「中路特區站上6字頭的個案，基本上都有幾個特性，像是中小坪數、送精裝修、建商品牌力，或是地段條件佳，像是具公園綠地景觀。」

不過，宋有容指出：「新案6字頭，讓中路特區的期待值高，但目前區域屋齡5年左右的中古屋行情，距離6字頭還是有一段差距，大坪數成交單價約50~53萬元，小坪數則在55萬元左右。」

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關鍵字：悦讀伊頓興益發桃園中路特區房價6字頭信義房屋

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