桃園建商2億買護理之家　土開一看：尷尬了！

記者項瀚／台北報導

桃園市區土地稀缺，建商瞄準「帶殼」土地，熱門標的包括汽旅、幼兒園、養護中心等等。近來就有建商以2億元購入中平路養護中心，土地近300坪，但土開業者一看這筆交易，認為有些「尷尬」，推測買方可能為了拼容獎，該建物恐怕得先荒廢5年。

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▲建商以2億元買下中平路「莨璟護理之家」，土地移轉近300坪。（圖／記者項瀚攝）

桃園市區土地稀缺，建商瞄準「帶殼」土地，近來出現不少交易，其中包括汽車旅館、幼兒園等等，另外還有長照機構、養護中心，不僅能取得土地原料，還有機會拿到危老容積獎勵，開發效益更高。

近期實價揭露，桃園區中平路「莨璟護理之家」以2億元交易，建物僅1層157坪、土地則移轉約293坪，使用分區為第二種住宅地。

記者實地走訪，「莨璟護理之家」已無開業，但地上物也未拆除，呈現空置荒廢狀態。經查謄本，買方為川洋建設，為桃園自地建商，過去推出不少個案，包括「川洋麗墅」、「川洋青勻」、「川洋晴川」等等。

▲「莨璟護理之家」交易資訊整理。（表／記者項瀚製）

吉田開發建設副總蔡耀德表示，雖然《危老條例》將在2027年落日，但市場預期政府還再祭出延長版本，未來危老仍會繼續存在，但本次交易的「莨璟護理之家」建物屋齡25年，距離危老、都更資格還有5年時間。

蔡耀德接著表示：「該基地左右非透天、公寓，應難再整合，現在護理之家撤出也沒租金收，同時房屋現況不佳，招租也困難，但直接開發又沒有危老獎勵，5年時間要長不長、要短不短，有些尷尬了，但推測買方還是會閒置5年，拼增加容積獎勵。」

記者致電川洋建設，該公司表示：「畢竟才剛買進來，目前沒有明確的開發計畫時程。」

在地房仲表示，該基地緊鄰市中心，距離桃園市政府僅約5分鐘車程，周圍幾乎無素地、新推案也不多，但有許多獨棟的老舊建物，尤其是幼兒園，未來預期都會陸續改建推案，以目前來說5字頭不是問題。

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