輝達宅別蹭過頭！　代銷點名「現在就有料」5大區塊

▲輝達（Nvidia）海外總部將落腳北士科，讓周圍許多區域打起「輝達宅」名號。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

輝達（Nvidia）海外總部將落腳北士科，讓周圍許多區域打起「輝達宅」名號。代銷業者表示，輝達效益擴及的範圍未來值得期待，但現階段主要受惠區僅在車程10分鐘範圍內，主要有5大區塊，包括士林、石牌、奇岩、北投、復興崗。

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輝達（Nvidia）5月時宣布海外總部將落腳北士科，掀起周圍房市熱議，除了北士科重劃區內，周圍許多區域也都開始主打「輝達宅」，期待買氣增溫、房價看漲，不過輝達效應也不能無限上綱，究竟真正受惠的範圍到哪裡？

海悅機構專案經理鍾昀霖表示：「輝達海外總部宣布坐落於北士科後，對北投士林房市影響絕對是大利多，不過究竟影響的範圍，還不好說，但以現階段來看，受惠區主要是距離輝達車程10分鐘內的範圍。」

鍾昀霖進一步指出，以距離輝達車程10分鐘的範圍來看，主要可分為5大區域，分別是士林、石牌、奇岩、北投、復興崗，其中房價最高的是士林，新案每坪均價達130萬元，與北士科內差不多；其次為石牌商圈，新案單價達110~120萬元水準。

往北邊走，鍾昀霖表示，奇岩重劃區新案單價達100~120萬元，北投站也有百萬水準，新北投則約9字頭，而復興崗一帶是輝達效應主要受惠區中房價最親民的，線上個案不多，以距離捷運站步行5分鐘左右的「華威豐耘」為例，成交單價約在85萬元左右。

▲輝達5月公布之落腳北士科後，為「華威豐耘」帶來一波人潮，其中包括2大族群。（圖／記者項瀚攝）

鍾昀霖觀察，輝達5月公布之落腳北士科後，為「華威豐耘」帶來一波人潮，「首先是當地剛性購屋族群，本來還在猶豫階段，但輝達給了他們信心，認為未來房價不可能走跌，另外還有部分置產客，覺得北士科內房價基期太高，轉而布局車程10分鐘內的房價低基期區。」

《住展》雜誌企研室總監陳炳辰表示，輝達座落北士科的話題一出，確實讓許多區域想蹭上「輝達宅」，包括三重、蘆洲、關渡、淡水等區，但實務上房市效應要反應到這些區域，還是要等到輝達總部落成，北士科辦公人員大量進駐，區域發展明顯成形之後。

陳炳辰指出，在這波房市寒冬，比起中南部地區，雙北房市相對穩定，以北士科來說，目前線上個案也不算多，且大多是一線品牌建商，對價格有所堅持，包括潤泰、達欣、遠雄等等。

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