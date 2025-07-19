10家房仲7家賠　短影音救急！跳舞、搞笑吸百萬點閱

記者張雅雲／高雄報導

央行信用管制後房市買氣急凍，10家房仲7家賠，有的收攤、有人兼職，腦筋動得快的房仲為了存活，開始在抖音、Facebook、Instagram等社群媒體，透過短影音吸睛，光靠一支短短30秒影片就能創造百萬點閱率，吸引愈來愈多房仲加入，堪稱短影音戰國時代來臨。

《地產詹哥老實說》EP265／購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高 銀行偏愛一類人放款

▲天鵝阿姨穿著緊身芭蕾舞裙在建案「美術白天鵝」跳天鵝湖，堪稱一出道就爆紅。（圖／翻攝自Instagram／marychen0921）

[廣告]請繼續往下閱讀...

不具名店東指出，雖然景氣循環是常態，從來沒有像現在這麼難經營，以一個20人團隊為例，每月加盟金、祕書費、水電、系統費等固定開銷，依加盟品牌不同，至少就要20~40萬元。

不少店頭整月0成交，等於「每月20、40萬元的燒，」只能靠成交租件先度日，直接影響到月收入，「10家房仲有7家沒賺錢」。

▲跑男系列作就是不斷奔跑，在Facebook創下單支影片178萬觀看數的驚人成績。（圖／翻攝自Facebook／王奕淳）

專門製短影音的大作行銷負責人王威觀察，房仲大舉進軍短影音的時間點，約在去年央行第七波信用管制實施後，因買氣大受衝擊，房仲業績表現受影響，才有時間嘗試新的行銷方式。

王威分析，目前房仲短影音主要分為3大類型，像是知識型內容，以教學和分享專業知識為主，另一種則是段子型內容，房仲著重演戲和劇情，以及娛樂型內容，包含跳舞和搞笑，不見得要好笑才會紅，每種類型都有其特定觀眾，主要是看內容會不會形成病毒行銷。

▲長紅哥是在客廳跳舞，命令「小寶貝過來坐下」。（圖／翻攝自Tiktok／justin123168）

討論度超高的跑男，以跑業務的人設創造短影音，系列作就是不斷奔跑，在Facebook創下單支影片178萬觀看數的驚人成績，Instagram最高影片也達148萬觀看。長紅哥則是在客廳跳舞，命令「小寶貝過來坐下」，抖音單支流量就高達165.2萬。

▲不用跳舞，有知識型房仲介紹印鑑證明的重要性，單支影片最高也有135萬點閱。（圖／翻攝自Instagram／cheng54910）

最近超多人轉傳的天鵝阿姨，穿著緊身芭蕾舞裙在建案「美術白天鵝」跳天鵝湖，堪稱一出道就爆紅，才PO上Instagram短短6天，影片瀏覽率已經60萬，不少網友都看傻眼直呼阿姨太拚了。

不用跳舞，也有知識型房仲鄭家虹，在她的Instagram房產日記單純介紹印鑑證明的重要性，單支影片最高也有135萬點閱。

類型 內容特色 關鍵 知識型 教學和分享專業知識 專業度與實用性 段子型 演戲和房仲劇情 劇情創意與話題性 娛樂型 跳舞和搞笑內容 娛樂性與病毒傳播效果

▲3種短影音類型比較。（ETtoday製表）

對房仲拍短影音百花齊放，住商機構企研室執行總監徐佳馨提醒，跳舞、搞笑短影音若在社區、室內拍攝，容易引起屋主兩極化的看法，一派是認為可以增加物件曝光，另一派則是擔心是否會降低自家質感，但先不管內容，一定要取得屋主同意拍攝，以免不必要的糾紛。

徐佳馨直言，短影音能帶來高流量和知名度，若要「變現」仍須回歸到實際成交，如何將線上流量轉化為線下成交才是重點，「所有的短影音都必須落地，必須讓觀眾與房仲產生實際連結，否則就是白做工」。

《地產詹哥老實說》EP265／購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高 銀行偏愛一類人放款