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素地長租20年！　豐原房東給力「免租期17個月」

▲▼ 國泰ＭＯＳＴ,租金,素地 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲14期首案的「國泰most+」進入交屋階段，隔壁素地立刻出現40萬元租賃交易。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中14期重劃區雖然房市與土地交易趨緩，但黃金點位不少企業轉買為租，根據實登揭露，14期首案的「國泰most+」進入交屋階段，隔壁素地立刻出現40萬元租賃交易，且有趣的是，根據備註房東相當給力的祭出「免租期17個月」。信義房屋專家認為相當少見。

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位於山西路上、台中14期重劃4年前首案「國泰most+」進入交屋階段，周邊大樓工地仍多，但機能已逐漸成型，包含小型鍋物、牙科、超商都已經準備進駐。

根據實價登錄揭露該建案隔壁的素地，出現月租40.8萬元的高價交易，根據備註顯示該交易租期長達20年，但由於是素地，來自豐原區的地主，非常給力的「免租17個月」。

▲▼ 國泰ＭＯＳＴ,租金,素地 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲通常地主大多願意給裝修期免租、興建期免租的優惠，市場上常見3~6個月，17個月確實相對少見。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋崇德14期店藍宏仁說：「通常若是有建物需求，通常地主大多願意給裝修期免租、興建期免租的優惠，市場上常見3~6個月，17個月確實相對少見，不過以該租金每坪約500元來說，地主誠意十足。」

另外，住商不動產中區執行協理賴萬分析：「該案周邊雖說新案林立且價值不菲，但較屬重劃區環境，鮮少有商業機能，多以住宅案體為主，但若以如此大坪數土地推算，可能適合婚宴會館、大型零售店面或是大型餐飲店面等；附近若為純素地，土地租金行情約落在每坪500~700元左右，以此案總坪數約742.5坪，以月租金總價40.8萬元出租，符合市場行情趨勢。」

▲▼ 國泰MOST 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於山西路上、台中14期重劃4年前首案「國泰most+」進入交屋階段。（圖／記者陳筱惠攝）

至於隔壁鄰居，正在裝潢的「國泰most+」住戶則是私下許願：「周邊雖然有全聯了，但還是希望像是楓康、家樂福超市等補足機能的店家進駐，其實以再過去一點的梅川東路那邊都已經有很多餐廳搶先卡位，如果能是餐飲業也不錯。」

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關鍵字：台中14期重劃區國泰most+租金優惠

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