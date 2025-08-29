好友結婚想買房！惡男瞎掰「跟建商老董很熟」 一個月詐她47.5萬

▲李男得知好友陳女有意購買預售屋，竟動歪腦筋行詐。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者莊智勝／台南報導

台南一名從事不動產相關行業的李姓男子因在外負債累累，竟將歪腦筋動到舊識陳女身上，李男得知陳女因打算結婚而有買房計畫，遂謊稱與陳女中意的建案建商熟識，聲稱能以「內部優惠價」幫忙購買預售屋，還偽造建案公司相關文件，並建立假LINE帳號博取陳女信任，短短1個月內多次行詐，共得手47萬5000元，直到陳女男友察覺有異，全案才因此曝光。台南地院審理後，刑事部分依行使偽造私文書罪，判處李有期徒刑8月，犯罪所得均沒收；民事部分則判李應給付陳女47萬5000元。全案可上訴。

判決書指出，李男因從事不動產相關行業，對於購屋流程相當熟悉，但李因在外負債累累，偶然間透過LINE得知老友陳女打算與男友結婚成家，因此有買房的計畫，李男主動傳訊，表示如果有看上喜歡的建案，可以幫忙洽談斡旋。陳女不疑有他，遂告知有意購買台南市安南區一處建案預售屋；李男便佯稱自己的父親與該建商董事長是20年的老友，可以幫忙協商「內部優惠價」。

隨後李男冒用建商董事長、高層名義製作對話紀錄、預約單、收據等偽造文件，並提供銀行帳戶，以各種藉口催促陳女轉帳，包括「先搶戶型要付訂金」、「為證明誠意需追加匯款」、「轉帳可啟動履約保證」、「協助支付簽約金」、「補齊整數好分期付款」、「送紅包給建商」等理由，甚至還向陳女稱，因兩人近期洽談購屋事宜走得太近，「女友懷疑我們的關係，可否匯2萬元給我女友，好安慰她的情緒」。陳女聞訊後均未懷疑，聽從李男要求數次匯款，共計47萬5000元。

後因陳女男友蘇男察覺李男行為怪異，親自到該建案會館詢問代銷人員，並出示李男提供的偽造收據，陳女這才驚覺上當受騙。而不知已經被識破的李男仍在自導自演，向陳女佯稱建商簽約人員出車禍，在醫院搶救中，不得已只好由他先出面與陳女簽約，並邀約在咖啡廳碰面；陳女將計就計，報警到場埋伏，當場將李男逮捕，並起出面額一千元的假鈔60張。

法院審理時，李男未出庭也未提出抗辯，法官審酌檢方起訴書及偽造文書的刑事部分判決有期徒刑8月，認定李男行為構成故意侵權，裁定應賠償陳女47萬5000元。全案可上訴。