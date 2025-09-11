房價飆漲比凶宅可怕？　日年輕人不怕靈異「只求價格合理」

▲在日本房價節節高升的背景下，凶宅成為年輕人尋找便宜房源的新選項。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／鏡週刊

在日本房價節節高升的背景下，過去讓人避之唯恐不及的「事故物件」（即曾發生命案、輕生或孤獨死的凶宅），如今成為年輕人尋找便宜房源的新選項。

《路透社》報導，不動產顧問兼「靈異調查員」兒玉和俊指出，房價壓力讓越來越多人考慮凶宅。他所經手的物件中，有些曾發生輕生或死亡長時間未被發現的案例，但仍有租客願意承租，甚至主動詢問過往事件是否「有處理過」。

兒玉創立的公司「株式会社カチモード」提供專業靈異調查服務，他親自進駐事故物件，透過攝影機、熱顯像儀、電磁場儀器等設備，整晚觀察是否有異常現象，若無異狀，即會發出「無幽靈證書」，協助屋主消除疑慮。

在神道信仰影響下，日本社會普遍認為若死者含恨離世，靈魂會停留在原地，但年輕一代的觀念逐漸改變，認為只要價格合理、居住環境良好，即使曾發生不幸事件也能接受。

根據東京不動產研究公司資料，今年5月東京23區1間70平方公尺的中古公寓平均售價突破1億日圓（約新台幣2,029萬元），比去年同期飆升3成以上。高房價促使不少人轉而考慮打折出售的事故物件，有的甚至比市價低2成。

不動產業者指出，一些屋主甚至在取得「靈異無虞」證明後，成功出租原本乏人問津的物件，顯示市場接受度正逐步提高。

