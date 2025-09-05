去哪都遠！新社透天「開價1500萬」他傻眼：買這的人想啥？

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友表示，最近看到台中新社一戶透天開價1500萬以上，讓他忍不住納悶，「少子化來臨，未來人口只會集中在蛋黃區，新社這種蛋殼區不管去哪都遠，最熱鬧就中和街那一段，買這裡到底在想什麼？」他認為同樣預算在台中屯區有更多選擇、生活機能也更完善，因此對這種買氣感到不解。

原PO在PTT的home-sale板發起閒聊「在新社買新房的人在想什們？」認為建商敢開這個價，肯定不是亂來，表示真的有人買單。但以他的觀點來看，這個價格根本不合理，因為少子化時代來臨，未來人口只會更集中在蛋黃區，新社這類蛋殼區，不管去哪都遠，最熱鬧的也就是短短一條中和街而已。相較之下，他覺得1500萬拿去屯區，「選擇多、生活機能強，買在新社的人在想什麼啊？」

文章一出引發討論，不少人留言，「新社本地人啊」、「想住新屋又巡田水方便的本地人臭了嗎？自己的舊屋打掉重建更麻煩」、「十年前也有人問在北屯買新房的人在想什麼」、「退休養生、在地換屋。」

，甚至有人說「十年前也有人問北屯買房的人在想什麼」。也有網友認為「想住透天、不想住鳥籠的人」、「新社去哪裡都遠？北屯Costco 20分、市區中國醫35分，其實還好」，但也有人回嗆「35分鐘可以跨縣市了耶」、「新社好像滿多有錢人去買地的等退休的」、「喜歡住大新房子的少數在地人啊！又不見得每個人都喜歡住市區。」