股價飆6成！越南房產巨頭DIC增資1.8兆　專家：投資風口來了

▲越南的房地產仍處在低基期，除了有高投報率外，未來還可以賺到房屋增值的價差。（示意圖／路透）

記者陳致平／綜合報導

越南房市火熱，建設投資開發公司 DIC Corp 近日宣布將增發 1.5億股股票，預計籌集 1.8兆越南盾（約 6,881萬美元），為拓展在 頭頓省與後江省兩大重點開發案提供資金挹注。受此利多激勵，DIC Corp 股價在三個月內暴漲近 60%，顯示投資人對越南房地產市場的高度信心。

根據《The Investor》報導，DIC Corp此次股票發行價格為每股12,000越南盾（約合0.46美元），相較於市價提供了近五成的折扣，成為吸引投資人積極認購的最大誘因。公司計劃將這筆資金主要投入兩大旗艦計畫，位於後江省的Vi Thanh大型商業住宅開發案，以及頭頓省的Cap Saint Jacques綜合開發案。這兩項開發案合計可望為公司帶來超過1.9兆越南盾（約合7,500萬美元）的營收，有望進一步擴大公司版圖並強化獲利能力。

▲頭頓省是越南一個非常熱門的旅遊熱區，地點鄰近胡志明，其以美麗的海灘、文化景點和美味的海鮮聞名。（示意圖／記者陳致平攝）

DIC Corp的動作也與越南整體房地產熱潮相呼應。根據越南財政部外資局（Foreign Investment Agency）最新數據，2025年上半年越南房地產吸引的投資總額 年增超過一倍，達 51.7億美元，占整體外國直接投資（FDI）的 24%，顯示市場正處於快速成長期。

地產分析平台House of Tech聯合創辦人伊凡（Ivan Kalungi Clausen）分析，越南近期推動多項制度改革，包括 2025年7月1日起全國行政區從63個減為34個，推動兩級在地政府制度，將對都市規劃與房地產發展產生深遠影響。

伊凡指出，這些改革凸顯越南追求現代化與長期發展的決心。這是房地產領域關鍵的轉型時刻，將重新定義城市景觀，會帶來更多大型開發機會。

隨著越南簡化行政流程、提高效率，未來大型建設專案如 DIC Corp 領導的區域重劃案，將更具執行力與吸引力。這場制度性與資本面的雙重轉動，正持續驅動越南房地產市場快速升溫，同時也提高國外投資人參與越南房地產市場。