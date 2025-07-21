文山指標案一期首批屋主轉手　戶戶大賺逾1千萬

▲「元利森活莊園」首批屋主轉手，單價全站上100萬元 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

北市文山指標大案「元利四季莊園」最高成交單價破120萬元，也是區域史上最高價，為相當具有話題的新案。而該案的一期是在2021年推出，如今已完工交屋，並出現4筆轉手紀錄，每戶都帳面大賺超過1000萬元，其中還有一戶帳面大賺逾2000萬元。

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北市文山區指標大案「元利四季莊園」目前實登揭露已超過700戶，最高成交單價達122萬元，為文山區史上新高價，震撼市場，該案目前也還在持續銷售中。

事實上，「元利四季莊園」為稱為元利二期，旁邊的一期叫做「元利森活莊園」，在2021年開賣時同樣也是話題新案，當時成交單價普遍在60~80萬元左右。

值得關注的是，「元利森活莊園」今年完工交屋，也陸續出現屋主轉手，實價登錄顯示，今年1~5月共有4筆轉手紀錄，成交單價全站上100萬元，每戶帳面大賺1458~2240萬元，漲幅達4成左右。

▲「元利森活莊園」轉手交易整理。（表／記者項瀚製）

在地房仲、丸在房地產創辦人蘇昱賢表示：「木柵自住客比例高，『元利森活莊園』過去換約戶僅2~3戶，如今交屋釋出的屋主也相當少，目前為止包含已成交、過戶中、待售戶在內總計僅約10戶，占總社區量體約5%。」

蘇昱賢分析：「『元利森活莊園』成交價除了受到區域房價上漲、元利二期所帶動，該案規劃47~66坪，總戶數較少，均質大戶也是一大優勢，已是豪宅等級產品，對於有一定資產實力、有立即性居住需求的客戶來說，頗具吸引力。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，目前文山區的最高價個案位於木柵，而非距離台北市更近的景美，稍微顛覆了想像，主要原因就是元利的品牌力實在太強，贏得消費者青睞，另外觀察「元利四季莊園」、「「元利森活莊園」的地段也不錯，位於木柵路一段，具捷運南環段建設題材。

葉沛堯表示，當前房市進入寒冬，但雙北仍具有相對穩定的剛性需求，交易量年減幅度狀況比中南部好得多，觀察一些品牌建商個案，仍還是能繳出持續銷售的成績。

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