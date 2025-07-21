台中秒殺神案爆跌26％　專家：只是少賺不是崩盤

記者陳筱惠／台中報導

過去5年，房市景氣好，全台各地都出現不少「排隊秒殺神案」，過去在2022年左右的預售案，如今進入交屋階段，新成屋的轉手價格成為市場注目焦點，位於台中市五期重劃區新成屋，在短短1個月內價值暴跌25%，引發關注，在地專家稱此現象僅屬「獲利縮水」，而非「大崩盤」。

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▲位於台中市五期重劃區新成屋，在短短1個月內價值暴跌25%，引發關注，在地專家稱此現象僅屬「獲利縮水」，而非「大崩盤」。（圖／記者陳筱惠攝）

位於五期重劃區、大墩一街，甫交屋新案外觀整潔漂亮，對比隔壁透天厝，綠蔭盎然質感高出不少，但根據實價登錄揭露，這棟過去被「秒殺」的神案，3、4月份，同棟別、同戶型、同坪數、同車位價格的上下樓物件成交，出現762萬元價差。

▼台中秒殺神案交易列表 。

樓層 地區 時間 樓層 坪數（含車位） 成交總價（萬元） 單價（萬元/坪） 入手價格（萬元） 跌幅（%） 13樓 台中市五期重劃區 2023年3月 13樓 38.85坪 3150 75.67 2238 N/A 12樓 台中市五期重劃區 2023年4月 12樓 38.85坪 2388 56.06 2181 26%

實際計算，3月份成交的位於13樓，坪數含車位共計38.85坪，成交總價3150萬元，拆算單價75.67萬元，隔一個月12樓同樣成交，同樣坪數物件，成交總價2388萬元，拆算單價56.06萬元。

以單價來說一坪就價差19.61萬元，跌幅高達26%，引起市場討論。不過實際查找該2戶的入手價格，分別為2238萬元與2181萬元，事實上，最初出手的屋主都並未賠售。

不過在地資深房仲指出：「投資熱潮退去是造成價格快速滑落的主因，目前受到限制貸款壓力，許多購屋族見先前高報酬後高追，啟動停利或資金抽離，導致短期內拋壓沉重，所以回檔被視為市場節奏正常調整。」

▲過去推案時幾乎是「求爺告奶」才能擁有入場卷的預售案，但如今面臨交屋，購屋族遇到第二戶的貸差關卡。乾脆丟出平轉，以求未來壓力減小。（圖／記者陳筱惠攝）

不只新成屋案，還有可以換約的預售屋新案也出現「秒殺建案」，拋出求平轉的消息，據了解，該案位於台中14期重劃區，過去推案時幾乎是「求爺告奶」才能擁有入場卷，但如今面臨交屋，購屋族遇到第二戶的貸差關卡。乾脆丟出平轉，以求未來壓力減小。

正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔對此表示：「新成屋跌幅大，但需分辨是『賣方讓利』與『資產不值錢』的差別，此次回檔是受到大環境影響，成為前期追高後的調整，並非價值蒸發。簡單來說，這次只是少賺，不是大虧，且市場在反覆震盪後，未來觀察重點將放在行情是否止跌回穩，以及是否重回浮動壓力帶。」

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